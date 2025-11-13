Trouvé errant et gravement blessé à l’oeil, ce petit chaton se lie d’amitié avec un chiot de sa famille d’accueil et devient son meilleur ami

Socker Bopper n’était encore qu’un petit chaton lorsqu’il a été trouvé dans une rue très passante de Chicago. Recueilli par l’association One Tail at a Time puis placé en famille d’accueil, il a croisé la route de Scooter, un chiot extrêmement renfermé sur lui-même. Aujourd’hui, les 2 boules de poils sont meilleures amies !

Socker Bopper et Scooter n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais le destin a un jour décidé de leur donner un petit coup de main… Trouvé un beau matin sur le bord d’une route, le chaton était dans un état critique. Affamé, effrayé et gravement blessé à l'œil, il n’aurait eu aucune chance de survie si un bénévole de l’association One Tail at a Time ne l’avait pas secouru à temps. Transporté d’urgence chez un vétérinaire local, le petit félin a malheureusement dû subir une énucléation. Par la suite, il a été amené dans les locaux du refuge où la bénévole et gérante des familles d’accueil Carrie Rubinas a immédiatement décidé de le prendre sous son aile.

“Les meilleurs du monde”

Comme le rapporte le média Love Meow , Socker Bopper a donc pu être installé au calme au sein du foyer de la bonne samaritaine. Sur place, il a rencontré Scooter, un adorable chiot recueilli quelques mois plus tôt et particulièrement timide. Entre les 2 boules de poils, et contre toute attente, le coup de foudre a été immédiat ! Grâce à cette amitié profonde et inattendue, le toutou a peu à peu commencé à s’ouvrir au monde extérieur. “Cela peut être éprouvant pour Scooter de rencontrer de nouvelles personnes et de s’ouvrir, puis il a rencontré Socker Bopper. Ils sont rapidement devenus les meilleurs du monde, trouvant du réconfort l’un auprès de l’autre. Qu’il s’agisse de se toiletter, de jouer ou de se faire des câlins, ces deux-là sont inséparables”, a expliqué Carrie lors d’un entretien accordé au média.

De l’espoir pour l’avenir

Devenus inséparables malgré leurs différences, Socker Bopper et Scooter ont passé quelques mois ensemble. Carrie n’a pas caché qu’elle espérait une double adoption afin que ces deux-là puissent rester ensemble jusqu’à la fin de leurs jours.

Reste plus qu’à croiser les doigts pour qu’une belle âme accepte d’accueillir définitivement ces 2 cœurs, ensemble pour la vie !

