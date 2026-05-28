Abandonné à 8 ans, ce petit chien triste à son arrivée au refuge retrouve la joie de vivre grâce à une bénévole (vidéo)

Cooper, un petit chien croisé, a été abandonné à l’âge de 8 ans par la seule famille qu’il a toujours connue. Le personnel du refuge de Fort Lauderdale, en Floride (États-Unis), espère lui trouver rapidement des adoptants responsables et aimants, qui ne le laisseront jamais tomber. Depuis qu’une vidéo racontant son histoire a été diffusée sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont exprimé leur soutien et leur souhait d’adopter la petite boule de poils.

C’est avec le cœur brisé que Cooper a poussé les portes du refuge de Fort Lauderdale. Âgé de 8 ans, le petit chien croisé a été abandonné par la seule famille qu’il ait jamais connue. À son arrivée, il affichait un air perdu et semblait complètement abattu, rapporte le média Pet Helpful.

Dans une vidéo publiée sur TikTok par la Humane Society Broward County, on peut voir l’animal accueillir une visiteuse. Jade Alexander, animatrice radio sur HITS 97.3, tente de le réconforter et le chouchoute. À travers cette séquence, la bénévole espère sensibiliser le public et aider Cooper à mettre la patte sur le foyer de ses rêves.

© @humanebroward / TikTok (capture d'écran)

Un petit chien affectueux, sociable et actif

Dans ce clip, le petit chien au pelage hirsute est ravi d’avoir autant d’attention. Il remue la queue avec enthousiasme et se montre particulièrement affectueux envers sa bienfaitrice qui le comble de câlins et de friandises.

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© @humanebroward / TikTok (capture d'écran)

D’après la légende de la vidéo, Cooper serait un Yorkshire croisé Caniche. Joueur avec ses congénères, il s’entend également bien avec les chats. Il apprécie aussi bien la compagnie des adultes que celle des enfants.

Cooper est un gentil chien senior qui a encore beaucoup d’énergie à revendre ! Il adore s’amuser et même nager ! De même, il connaît quelques ordres de base, dont le célèbre « assis ».

@humanebroward Oh Cooper ???? This golden boy is an adorable 8-year-old poodle/yorkie/??? mix whose whole world was turned upside down when the only family he had ever known surrendered him because they no longer had time for him. ???? After spending his entire life in a home, it’s easy to understand why this sweet boy is still trying to make sense of everything that has happened ??????? but he's been great since he's been at the shelter. In fact, when Cooper left his kennel to go for a walk, he was excited and eager, walking nicely on leash while also determined to search every possible door and window, clearly hoping to find the family he thought was coming back for him. ???????????It’s heartbreaking to watch, but it also shows just how loyal and devoted Cooper truly is. ????Give this boy a little patience, kindness, and time to heal, and you’ll discover an incredibly loving companion who will be by your side through everything. ???????? Cooper is good with adults, children ages 2 and up, dogs, and even cats. ????He has a playful personality and especially enjoys playing chase with other dogs. He also loves swimming, chewing on bones and toys, and happily accepting treats whenever they’re offered. Cooper already knows the “sit” command and enjoys interacting with people.?? Like many little dogs, Cooper can bark quite a bit when he’s excited, but it’s all part of his expressive, spirited personality. Beneath it all is a truly wonderful dog who simply wants love, stability, and someone who won’t give up on him again.???? Cooper is a true gem with so much love left to give. He deserves a family who will cherish him forever and remind him that home is supposed to last a lifetime. ????He loved spending time getting treats and some grooming with Jade from Hits 97.3 and is still looking for more treats! ???? Please open your heart to Cooper. He deserves a second chance. ?????????To meet Cooper, visit our website (link in bio) and complete a pre adoption application. Adoption kennels are open daily at 11 a.m. at 2070 Griffin Road in Fort Lauderdale. ? original sound - Humane Society Broward County

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De nombreux internautes soutiennent Cooper

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a touché des centaines de personnes.

« Il est magnifique ! J’espère que vous lui trouverez la meilleure famille », écrit une internaute. « Quelle tristesse de penser que quelqu'un puisse abandonner ce précieux bébé ! Il fait partie de la famille… J'espère que quelqu'un l'adoptera et lui offrira un foyer aimant ! », commente un autre utilisateur du réseau social. « On pense fort à ce petit ange ! Quelqu'un en Floride, offrez-lui le meilleur foyer possible ! », ajoute une dénommée Tiffany.

Cooper fera certainement le bonheur de son futur foyer et nous lui souhaitons de tout cœur de réaliser son rêve !