La numéro un mondiale de tennis Aryna Sabalenka obtient une accréditation officielle pour son chien à Roland-Garros

Aucun chien ne s'était vu accorder une accréditation officielle de la part des organisateurs de Roland-Garros jusque-là. Ce qu'a vécu la tenniswoman biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale, ce lundi a donc été un moment à la fois unique et joyeux. Ash, son jeune ami à fourrure, a son propre badge d'accès à certaines zones réservées.

Comme le soulignait Tennis Temple le lundi 18 mai, c'est « une première à Roland-Garros » : Ash, le jeune compagnon canin d'Aryna Sabalenka, s'est vu attribuer une accréditation de la part des organisateurs lorsque la numéro 1 mondiale est venue récupérer la sienne.

A quelques jours du début du prestigieux tournoi sur terre battue, la tenniswoman biélorusse a été agréablement surprise en recevant le badge portant la photo du Cavalier King Charles Spaniel.

Une vidéo partagée sur les comptes de réseaux sociaux de Roland-Garros montre une Aryna Sabalenka tout sourire en découvrant la carte d'accès officielle destinée au quadrupède, qui ne fait partie de la vie de l'athlète de 28 ans que depuis quelques semaines mais l'accompagne désormais partout.

Elle avait, en effet, présenté Ash le 2 mars dernier en postant plusieurs photos sur Instagram. « La Team Tiger compte un nouveau membre. Faites connaissance avec Ash », annonçait sa maîtresse en légende de ladite publication.



Aryna Sabalenka / Instagram

Ash en mode découverte à Paris

Le samedi 16 mai, soit un peu plus d'une semaine avant le coup d'envoi des Internationaux de France, elle a partagé d'autres portraits du chiot à l'occasion de son arrivée à Paris. Des clichés où il prend sagement la pose devant quelques-uns des monuments emblématiques de la capitale : la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la pyramide du Louvre notamment.

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Concrètement, cette accréditation symbolique délivrée par la Fédération Française de Tennis - organisatrice du tournoi - permet à Ash d’accompagner Aryna Sabalenka sur le site de Roland-Garros et de circuler avec elle dans certaines zones autorisées, principalement les espaces non sportifs et les secteurs réservés aux joueurs et à leur entourage.

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Elle lui donne ainsi un statut officiel au sein du dispositif du tournoi, tout en restant soumis aux règles strictes de sécurité et d’accès qui encadrent l’événement, notamment l’interdiction des zones de compétition et des courts.

L’info Woopets : le Cavalier King Charles Spaniel, un petit chien proche de son maître

Petit chien élégant et équilibré, le Cavalier King Charles Spaniel, comme Ash le compagnon d’Aryna Sabalenka, est reconnu pour son tempérament doux et affectueux.

Très attaché à l’humain, il recherche en permanence la proximité de son maître et s’intègre facilement à différents modes de vie, notamment urbains ou très mobiles, comme ceux des sportifs de haut niveau.

Avec son format compact (environ 5 à 8 kg), son poil long et soyeux et son regard très expressif, il est à la fois discret et sociable, ce qui facilite sa présence dans des environnements animés comme les grands événements.

C’est un chien qui s’adapte bien aux déplacements, à condition de pouvoir bénéficier régulièrement de moments de calme pour se reposer.

Son caractère sociable et sa forte capacité d’adaptation en font un compagnon facile à emmener en voyage. Toutefois, comme tous les chiens, il reste sensible au stress et a besoin d’un cadre rassurant pour s’épanouir pleinement.