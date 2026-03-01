Terrorisé et caché sous un bureau, ce Beagle rescapé d'un sombre garage est rééduqué puis définitivement adopté

Sauvé d’un passé d’isolement et de souffrance, Tom Collins a réalisé une métamorphose spectaculaire. D’animal terrorisé par la moindre présence humaine, il est devenu un compagnon curieux et plein d’entrain, jusqu’à faire craquer sa famille pour la vie. Grâce à la patience d’un bénévole, ce Beagle découvre aujourd’hui le bonheur d’un foyer aimant.

Border Tails Rescue, une association de protection animale basée à Prospect Heights, en Illinois (Etats-Unis), avait récemment porté secours à 34 chiens, des Beagles pour la plupart, en grande détresse.

Les canidés en question vivaient un véritable enfer au quotidien. Ils subissaient la surpopulation, la privation de liberté et l'obscurité, entre autres formes de négligence et de maltraitance.

Parmi eux figurait un chien appelé Tom Collins par la suite. Ce dernier avait peur de tout. Eric Noxon, bénévole au sein de Border Tails Rescue avait pu s'en rendre compte dès leur toute première rencontre. Traumatisé par son passé, le quadrupède se cachait en permanence.



Lorsque le jeune homme avait essayé de lui offrir une simple friandise, le chien terrifié s'était réfugié sous le bureau, au refuge.

@eric.and.joey Probably one of the largest rescue cases out there. Our jaws dropped to the floor when we heard about this... In just 24 hours @Border Tails Rescue took in 54 dogs from 3 separate hoarding cases... Thankfully most of them have been placed into foster homes, but the shelter still faces massive medical bills to make sure each one is safe and healthy. You can donate through our bio #adoptadog ? Je te laisserai des mots - Patrick Watson

« Il ne connaissait que le sol froid d'un garage »

Jusqu'à son sauvetage, Tom Collins avait passé toute sa vie dans une cage, à l'intérieur d'un garage sombre. Il ne connaissait ni la lumière, ni le contact humain qu'il prenait pour une menace. « Il n'avait jamais eu d'interaction humaine auparavant », raconte le bénévole à The Dodo .

Celui-ci a décidé de l'accueillir chez lui pour l'aider à se détendre loin de l'agitation du refuge. A la maison, le Beagle a d'abord eu droit à un bon bain chaud, puis à de savoureuses friandises avant de découvrir le coin douillet que son hôte lui a aménagé. D'abord hésitant, le loulou a commencé à apprécier ce confort. « Avant cela, il ne connaissait que le sol froid d'un garage », rappelle son bienfaiteur.

@eric.and.joey A big moment happened this morning... He came out of his crate all by himself! A new chapter has opened for Tom and he's beginning to learn what it's like to live! Tom is available for adoption @Border Tails Rescue in Northbrook IL ? som original - Músicas Legendadas - Músicas Legendadas

Tom Collins a ensuite expérimenté sa toute première promenade. Affronter le monde extérieur était une terrible épreuve pour lui. Toutefois, au fil des sorties, il s'y est habitué et s'est même mis à renifler la végétation et à observer les oiseaux. Il est passé d'animal pétrifié à l'idée de franchir la porte à compagnon de balade enthousiaste, voire surexcité, au point de tirer sur sa laisse.

« Avant, il avait peur de tout, mais maintenant il est intrépide »

« Oh mon Dieu, je suis tellement fier de lui. En voilà une belle progression », peut-on entendre Eric Noxon dire dans l'une des vidéos TikTok qu'il a postées. « Avant, il avait peur de tout, mais maintenant il est intrépide », poursuit le bénévole.

@eric.and.joey Tom has gone from being stuck to the corners of his kennel, to running free on his first adventure with me! We got some incredible news for Tom tomorrow we cannot wait to share it with you so make sure to hit the follow! ? ??Wild Horses - codemusic

Ce sont justement ces vidéos qui ont attiré l'attention d'une femme, émue par l'histoire de Tom Collins et tombée sous son charme. Peu après, une rencontre a été organisée au refuge, et l'adoption officialisée dans la foulée.

@eric.and.joey This is one of those moments you never forget... When I first met Tom, he was so scared that he hid himself behind a desk. Now, Tom has broken every barrier and found his forever home. I'm so grateful I got the chance to foster Tom and we are so grateful for every one of you for following his journey. It's not over yet! Tom is right around the corner and we plan on visiting him soon. ? Viva La Vida Coldplay sped up - ol

« Je n'ai jamais accueilli un chien tel que Tom, et le voir partir chez une personne comme elle, c'est tout simplement incroyable » s'est réjoui Eric Noxon.