Surpris par le son de son premier jouet qui couine, ce chiot révèle l'éveil de son instinct de chasseur (vidéo)

La première rencontre de Kwickly avec un jouet couineur s’est transformée en moment irrésistible, capturé dans une vidéo devenue virale. Entre stupeur et amusement, la réaction du chiot a conquis des centaines de milliers d’internautes.

Le quotidien du chiot est rythmé par les découvertes. Poussé par sa curiosité et s'appuyant sur sa mobilité qui va crescendo dès l'âge de 2 à 3 semaines, il passe son temps à explorer son environnement lorsqu'il n'est pas occupé à téter, à dormir ou à interagir avec sa mère et les autres membres de sa portée.

A 12 semaines, Kwickly maîtrise déjà l'art de la marche et est tout à fait autonome. Ce jeune Staffordshire Bull Terrier à la bouille craquante est la vedette du compte TikTok « @kwicklythebluestaffy », où près de 1 600 followers suivent ses progrès et ses petites aventures.



@kwicklythebluestaffy / TikTok

Ses journées sont particulièrement chargées, entre siestes, séances de jeu survoltées, câlins et dégustations de friandises. Malgré tout, il trouve encore le temps d'être surpris et même émerveillé, comme cela a été le cas récemment lorsqu'il s'est amusé avec son tout nouveau jouet qui couine.

Une vidéo mise en ligne le 21 mars 2026, devenue virale en générant près d'un demi-million de vues et relayée par PetHelpful , on peut voir sa réaction lorsqu'il entend son jouet couiner pour la toute première fois.

Kwickly manipule l'objet en forme de donut, puis ce dernier émet soudain un son strident. Stupéfait, le chiot s'arrête net, ce qui fait rire sa maîtresse. Il la regarde alors, l'air interloqué, comme s'il était en train de digérer l'information tout en s'assurant qu'elle a entendu, elle aussi, ce bruit à la fois étrange et amusant.

Après ces quelques secondes de flottement, il se remet à jouer avec son donut de plus belle, remuant la queue pour exprimer sa joie d'avoir fait cette trouvaille.

Regard perplexe et babine relevée

Cette scène a amusé et touché de nombreux internautes qui ont réagi en commentaires. Plusieurs d'entre eux ont relevé la drôle d'expression de Kwickly au moment où il regardait son humaine, avec sa lèvre supérieure légèrement relevée, laissant apparaître ses petites dents.



@kwicklythebluestaffy / TikTok

Voici la vidéo :

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