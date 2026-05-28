Ce Beagle triste et fuyant change complètement en quelques jours grâce à l’amour de sa famille d'accueil (vidéo)
Quand Mr. Benny a rejoint sa famille d’accueil, il semblait constamment triste, évitait le moindre contact et passait des nuits agitées. Une semaine après son arrivée, ses bienfaiteurs ont remarqué un changement incroyable. D’abord si timide et hésitant, le Beagle a fini par sortir de sa coquille. Aujourd’hui, il apprécie les séances de câlins avec les humains et est prêt à passer à l’étape suivante : l’adoption.
Les familles d’accueil sont très importantes pour de nombreuses associations. En plus de libérer de la place dans les refuges souvent saturés, elles permettent aux animaux en détresse de se préparer à l’adoption. Ils évoluent ainsi dans un environnement chaleureux, se sociabilisent et apprennent les bases de l’éducation.
Une vidéo diffusée sur TikTok et relayée par le média Parade Pets montre une nouvelle fois les bienfaits de ce dispositif.
© @williesmom33 / TikTok (capture d'écran)
« Il a commencé à se blottir contre nous »
Après avoir été sauvé, Mr. Benny, un adorable Beagle, a été placé en famille d’accueil. Très renfermé à son arrivée, il semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules. Mais en seulement quelques jours, le chien s’est complètement métamorphosé.
© @williesmom33 / TikTok (capture d'écran)
« Parfois, on a juste besoin que quelqu’un nous donne notre chance. Ce petit Beagle a passé 7 jours en famille d’accueil et le changement est flagrant, explique l’utilisatrice @williesmom33, il est passé d’une agitation constante à des nuits paisibles et à des demandes de caresses. Au début, il évitait le contact visuel, semblait constamment triste et hésitait à accepter d’être touché. Au fil de la semaine, il a commencé à se blottir contre nous, à choisir de s’allonger à côté d’un humain et même à marcher 3 kilomètres sans craindre la laisse. »
Maintenant, Mr. Benny cherche les témoignages d’affection et aime se reposer près de sa mère d’accueil. C’est comme s’il avait enfin compris qu’il était désormais en sécurité !
@williesmom33
sometimes you just need someone to take a chance on you. so proud of this little guy! one more week until he officially goes up for adoption! #foster #beagle #rescuedog? Landslide (2017 Remaster) - Fleetwood Mac
« Il s’épanouira dans sa famille pour toujours grâce à vous »
La vidéo montrant les progrès remarquables du Beagle a ému des milliers de personnes.
« Merci de l’avoir aidé à travers cette période si difficile ! », commente une dénommée Sam. « Le contact visuel constant est sa façon de vous remercier », souligne une internaute. « Merci de l'avoir accueilli ! Vous faites un travail formidable avec lui et il s'épanouira dans sa famille pour toujours grâce à vous ! », écrit une autre utilisatrice de TikTok.
Aujourd’hui, Mr. Benny est disponible à l’adoption. Lorsqu’il trouvera son foyer définitif, sa famille d’accueil prendra temporairement en charge un autre chien dans le besoin et l’aidera à réaliser son plus grand rêve.
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@williesmom33
just benny figuring out who he is ???????? #foster #beagle #rescuedog? original sound - guy ?
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
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