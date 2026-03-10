Une chienne très affectueuse comprenant à qui elle a affaire guide sa sauveteuse jusqu’à l’endroit où elle a caché ses petits (vidéo)

Le sauvetage de cette chienne et de ses chiots ressemble presque au sauvetage parfait, s’il en existe. Croisant une femme bienveillante sur le parking où elle se trouvait, la chienne s’est montrée d’une douceur saisissante, puis a mené, tout naturellement, sa sauveuse vers ses chiots qui se trouvaient derrière un grillage un peu plus loin. Tout le monde a pu être mis en sécurité à l’heure actuelle.

Priscilla Wolcott exerce auprès des animaux depuis des années, dans le secteur de Fresno (Californie, États-Unis), détaillait PetHelpful. L’Américaine a dernièrement été particulièrement marquée par ce sauvetage d’une fluidité incroyable, quasiment entièrement mené par une chienne dévouée et intelligente, qui avait décidé d’en finir avec son quotidien dans l’errance.

Un accueil touchant sur les lieux

C’est après un signalement que Priscilla s’est rendue sur le parking d’une école où une chienne et ses chiots avaient été remarqués. Nourris par des habitants, ils étaient là depuis quelques semaines.

La sauveteuse a tout de suite repéré la présence de la chienne, en train de faire une sieste à l’ombre d’une voiture. Aussitôt remarquée, Priscilla a eu le droit à un signe de confiance d’une grande évidence : la chienne s’est tournée sur le dos et a laissé la bienfaitrice lui caresser la tête. La chienne ne montrait aucun signe d’agressivité, elle n’était que tendresse.

La vidéo filmée à l’occasion est un vrai bijou qui permet de faire le plein de douceur.

@acowolcott / Instagram

« Je vais te montrer »

Quelques minutes plus tard, Priscilla s’est levée dans l’idée d’aller à la rencontre des chiots dont la présence lui avait été signalée. La chienne lui a emboîté le pas, la guidant vers un grillage. Les chiots se trouvaient en contrebas, dans un espace malgré tout sécurisé. Ils étaient eux-aussi très sociables, à l’image de leur maman.

La sauveteuse a pu rassembler tout le petit monde pour assurer la prise en charge.

« Maman est prête à être le bébé de quelqu’un »

Sur TikTok, Priscilla a reçu énormément de soutien. Les commentaires vont dans le sens d’une admiration totale envers cette maman chien qui en plus d’être très tendre, a pris soin de ses petits de manière exemplaire. Un internaute soulignait avec justesse, mais humour, que la chienne semblait avoir besoin d’attention maintenant. Dans quelque temps, elle aura peut-être l’opportunité de partager le quotidien d’une famille. Nous espérons qu’il en sera de même pour ses chiots.