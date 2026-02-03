Pour ne pas être séparé du Malinois qui l'accompagnait en mission, ce maître-chien décide de l'adopter et de lui offrir une retraite dorée

Drak est un Malinois courageux, qui a assisté son maître-chien dans de nombreuses missions militaires. Toutefois, l’animal a dû quitter l’armée australienne à cause d’une blessure. Alors que leur relation aurait pu se terminer avec cette séparation, les 2 compagnons se sont retrouvés pour ne plus jamais se quitter. Voici leur histoire.

Comme le rapporte National Tribune, la majorité des chiens de l’armée australienne viennent d’une base locale. Certains toutous sont, néanmoins, expatriés comme Drak. Ce dernier, originaire de Slovaquie, a rejoint les rangs en 2019.

Depuis, le Malinois a travaillé aux côtés du soldat James Reid. Le maître-chien et Drak ont noué une relation de complicité unique au fil des missions exécutées ensemble, main dans la patte. « Nous nous sommes équilibrés, explique le militaire à nos confrères, Drak a toujours été très énergique, très motivé et un Malinois très puissant qui cherche toujours quelque chose à faire. Je suis beaucoup plus calme et plus patient. »

© Royal Australian Air Force / Facebook

Son fidèle et courageux compagnon à 4 pattes lui a enseigné « la patience, la maîtrise de soi et la définition des attentes ». Quant au Malinois, il a toujours excellé dans son travail et s’est tout de suite senti à l’aise aux côtés de son « collègue » humain.

2 âmes complémentaires, qui n’étaient pas prêtes à se séparer. Et pourtant…

À nouveau réunis, mais cette fois pour la vie

Malheureusement, le chien a dû quitter l’armée de manière prématurée à la suite d’une blessure. Ce départ l’a éloigné de son acolyte préféré.

Mais James, qui s’est énormément attaché à lui, a pris l’une des plus belles décisions de toute sa vie et l’a adopté. « Il vit actuellement sa meilleure vie à la maison avec ma partenaire et moi, en compagnie de notre Labrador chocolat, Beau, confie le militaire, nous espérons vivre de nombreuses années d'aventures. »

Après des années de bons et loyaux services, Drak savoure une retraite amplement méritée avec son ancien partenaire devenu son adoptant. Il s’est bien adapté à la vie de famille, et n’aurait pu rêver meilleur destin !