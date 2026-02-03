  1. Woopets
  5. Pour ne pas être séparé du Malinois qui l'accompagnait en mission, ce maître-chien décide de l'adopter et de lui offrir une retraite dorée

dans la catégorie Emotion

Drak est un Malinois courageux, qui a assisté son maître-chien dans de nombreuses missions militaires. Toutefois, l’animal a dû quitter l’armée australienne à cause d’une blessure. Alors que leur relation aurait pu se terminer avec cette séparation, les 2 compagnons se sont retrouvés pour ne plus jamais se quitter. Voici leur histoire.

Illustration : "Pour ne pas être séparé du Malinois qui l'accompagnait en mission, ce maître-chien décide de l'adopter et de lui offrir une retraite dorée"
© Royal Australian Air Force / Facebook

Comme le rapporte National Tribune, la majorité des chiens de l’armée australienne viennent d’une base locale. Certains toutous sont, néanmoins, expatriés comme Drak. Ce dernier, originaire de Slovaquie, a rejoint les rangs en 2019.

Depuis, le Malinois a travaillé aux côtés du soldat James Reid. Le maître-chien et Drak ont noué une relation de complicité unique au fil des missions exécutées ensemble, main dans la patte. « Nous nous sommes équilibrés, explique le militaire à nos confrères, Drak a toujours été très énergique, très motivé et un Malinois très puissant qui cherche toujours quelque chose à faire. Je suis beaucoup plus calme et plus patient. »

Illustration de l'article : Pour ne pas être séparé du Malinois qui l'accompagnait en mission, ce maître-chien décide de l'adopter et de lui offrir une retraite dorée

© Royal Australian Air Force / Facebook

Son fidèle et courageux compagnon à 4 pattes lui a enseigné « la patience, la maîtrise de soi et la définition des attentes ». Quant au Malinois, il a toujours excellé dans son travail et s’est tout de suite senti à l’aise aux côtés de son « collègue » humain.

2 âmes complémentaires, qui n’étaient pas prêtes à se séparer. Et pourtant…

À nouveau réunis, mais cette fois pour la vie

Malheureusement, le chien a dû quitter l’armée de manière prématurée à la suite d’une blessure. Ce départ l’a éloigné de son acolyte préféré.

A lire aussi : Après 10 ans de séparation, un chien et son humain se retrouvent comme si rien n’avait changé

Mais James, qui s’est énormément attaché à lui, a pris l’une des plus belles décisions de toute sa vie et l’a adopté. « Il vit actuellement sa meilleure vie à la maison avec ma partenaire et moi, en compagnie de notre Labrador chocolat, Beau, confie le militaire, nous espérons vivre de nombreuses années d'aventures. »

Après des années de bons et loyaux services, Drak savoure une retraite amplement méritée avec son ancien partenaire devenu son adoptant. Il s’est bien adapté à la vie de famille, et n’aurait pu rêver meilleur destin !

