Abandonnée sur un parking, cette chienne survit seule à 6 jours de tempête de neige alors que les secours étaient à sa recherche

Disparu après avoir été repéré seul dans le froid, un chien a tenu en haleine toute une communauté pendant plusieurs jours. Sa trace, perdue au pire moment possible, a donné lieu à une mobilisation intense.

Abandonné, puis resté introuvable pendant plusieurs jours alors qu’une tempête de neige s’abattait sur la région, un chien a fini par être localisé et recueilli grâce aux forces de l’ordre et aux services de secours, rapportait Wicked Local le mercredi 28 janvier.

Tout avait commencé le jeudi 22 janvier, avec la découverte de l’animal en question, totalement livré à lui-même sur un parking à Needham, dans l’Etat du Massachussetts (Etats-Unis). Il avait manifestement été victime d’abandon.

On avait bien tenté de le secourir, mais il s’était volatilisé. Sa disparition a duré 5 jours, un laps de temps au cours duquel un blizzard est survenu.

Autorités et habitants étaient inquiets pour le quadrupède. La police locale (Needham Police Department) a multiplié les appels à témoins, notamment le lundi 26 janvier. Dans un post Facebook, elle indiquait qu’elle était à la recherche d’un croisé Terrier à poil dur et noir, pesant 18 à 23 kg et portant un collier de couleur foncée.

La délivrance est arrivée le mardi 27 janvier, la police ayant annoncé l’avoir retrouvé et mis en sécurité, toujours sur Facebook.

“Avec l'aide de l'équipe de jour [de la police], des pompiers et de l'agent de contrôle animalier [David] Parsons, le chien perdu a été retrouvé sain et sauf, peut-on lire dans cette publication. Il était porté disparu depuis 6 jours et avait courageusement bravé une violente tempête de neige avant d'être secouru.”



Needham Police Department / Facebook

Vers un rétablissement complet

La police de Needham a également adressé ses remerciements à “tous ceux qui ont partagé la publication et contribué à diffuser l'information” et ajouté qu’une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de l’abandon et identifier le responsable.

Quant au chien, il est actuellement en clinique vétérinaire où il est examiné et soigné. Une mise à jour du 28 janvier révèle qu’il s’agit d’une femelle et que ses bienfaiteurs l’appellent désormais Lala. “Nous sommes ravis de vous annoncer que notre courageuse chienne est de bonne humeur et se porte bien aujourd'hui. Elle aboie beaucoup et est actuellement sous antibiotiques pour ses pattes. Les vétérinaires prévoient un rétablissement complet”, indique ce dernier post.