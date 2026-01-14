Les bénévoles émus aux larmes en voyant ce chien goûter enfin au bonheur après 4 ans d’attente

Yamah a enfin quitté son box de refuge pour goûter au bonheur d’un foyer chaleureux. L’histoire de ce Rottweiler d’une grande douceur prouve qu’il n’est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ.

Yamah, Rottweiler de 8 ans, a enfin trouvé un foyer aimant, celui de Françoise, 80 ans. 4 années plus tôt, le chien avait été recueilli par la fourrière et pris en charge par la SPA de Bergerac, en Dordogne.

Il avait du mal à intéresser les visiteurs du refuge pour plusieurs raisons : son statut de chien de 2e catégorie, nécessitant un certificat d’aptitude, une malformation à la hanche…



Spa24 Bergerac / Facebook

Françoise, qui habite Ginestet à une dizaine de kilomètres de Bergerac, n’a pas été dissuadée par le profil de Yamah, bien au contraire. Elle qui avait déjà eu 3 Bergers Allemands par le passé cherchait spécifiquement un chien calme.

"Le directeur, monsieur Delugin m'a présenté Yamah, et celà a été un véritable coup de coeur", raconte-t-elle à France Bleu .

Séduite par la douceur du quadrupède, elle n’a pas réfléchi longtemps avant de prendre la décision de l’adopter.

“Compte tenu de mon âge, il n'était pas question que je prenne un chiot, sachant pertinemment que, au vu des années qui éventuellement me restent à vivre, cette bête se retrouvera un jour à la SPA, dit Françoise. Tandis qu'en prenant un chien âgé, j'espère qu'on fera un bout de chemin ensemble et qu'il partira hélas avant moi pour ne pas qu'il se retrouve à nouveau dans un refuge.”

“On est très content pour lui qu'il soit parti”

Pour Eric Delugin, "c'est vraiment le conte de Noël. Pour Yamah surtout, ça a été vraiment sa chance et on est très content et ravi pour lui qu'il soit parti."

Lui et toute l’équipe de la SPA de Bergerac espèrent voir d’autres pensionnaires du refuge connaître le même sort, sachant qu’ils sont plus de 70. Même s’ils savent pertinemment que cette période de l’année est malheureusement propice aux pertes. “Les personnes ne font pas attention quand elles partent pour les fêtes, ou les confient à d'autres personnes, regrette le directeur de l’association. Ces animaux perdus ne sont jamais récupérés. Beaucoup de chiens encore arrivent non identifiés et nous ne pouvons pas retrouver leur propriétaire.”