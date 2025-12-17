En remarquant le chiot à 3 pattes qui imitait ses semblables en formation, un maître-chien de la police décide de croire en lui

Malgré une malformation congénitale, Barton, un Berger Belge Malinois, a su prouver que détermination et courage permettent de surmonter les “imperfections” physiques. Son parcours touchant a inspiré celui qui avait cru en lui dès le départ, l’aidant à vaincre son propre handicap.

En règle générale, ce sont les chiens les plus aptes physiquement, mentalement et sur le plan de l’obéissance qui sont sélectionnés pour faire partie des forces de l’ordre. Un handicap peut constituer une caractéristique éliminatoire, mais cela n’a pas été le cas pour Barton. Ce Berger Belge Malinois ayant une patte déformée a su faire valoir ses qualités et amener un homme à voir au-delà de sa différence pour lui donner la chance qu’il méritait, rapportait le South China Morning Post .



Weibo

Euthanasie évitée de justesse et adoption ratée

Barton est né en juin 2019 au chenil de l’unité des forces spéciales de la police du comté de Xichuan, à Nanyang, dans la province du Henan (nord de la Chine). Il est issu d’une lignée de chiens policiers d’exception, mais est atteint d’une malformation congénitale de la patte avant gauche. Celle-ci est repliée sur elle-même, et ne s’est donc pas développée ni déployée normalement, affectant sa mobilité. Les vétérinaires avaient même suggéré de l’euthanasier.



Weibo

Au lieu de cela, le chiot avait été donné à une famille locale, qui n’avait toutefois pas su gérer son tempérament, ni répondre à son grand besoin d’activité.

Barton était donc de retour au centre cynophile, où il voyait ses congénères apprendre les bases de leur futur métier. Il avait clairement envie de les imiter.

Li Xiaodong, maître-chien et formateur expérimenté au sein de la police, l’avait rapidement repéré. Il avait été marqué par la détermination qui se lisait dans son regard et son attitude. Il voyait en lui un formidable potentiel, malgré son handicap. L’homme de 46 ans, dont près d’un quart de siècle en tant que policier, était lui-même en situation d’invalidité à l’époque. Il avait décidé de lui offrir une chance.

“Si un chien peut travailler aussi dur, pourquoi devrais-je abandonner ?”

En 2016, Li Xiaodong s’était blessé à la jambe droite lors d’un entraînement. Il avait été opéré à 2 reprises et avait dû se déplacer en fauteuil roulant ou avec des béquilles. Lui qui avait fait partie d’une unité d’intervention spécialisée et était donc habitué à se retrouver dans le feu de l’action en était désormais privé. Il se sentait inutile, jusqu’à sa rencontre avec le jeune Malinois.

“Après avoir passé du temps avec Barton, j'ai réalisé qu'il ne considérait jamais le fait d’évoluer sur 3 pattes comme un handicap, raconte le policier. Au contraire, il abordait l'entraînement et le travail avec un enthousiasme formidable. J'étais profondément inspiré. Si un chien peut travailler aussi dur, pourquoi devrais-je abandonner ?”

Barton perdait souvent l’équilibre, mais il se relevait à chaque fois et faisait montre de qualités hors normes, notamment une grande tolérance au stress. Durant sa formation, il excellait autant lors de simulations d’interventions face à de faux suspects que lors d’exercices où il devait rechercher des objets dangereux.



SCMP / CCTV

“Il a mérité son insigne grâce à son talent exceptionnel”

En juillet 2021, à l’âge de 2 ans, le brave canidé a réussi tous les tests et est officiellement devenu chien antiémeute. Lors des missions, il n’a pas tardé à confirmer tous les espoirs placés en lui.

Weibo

“Nous sommes des camarades. Nous partageons également des difficultés communes et une sympathie mutuelle”, a confié son maître à la télévision d’Etat CCTV.

Au contact de Barton, Li Xiaodong a trouvé la force de surmonter son propre handicap, redoublant d’efforts pour renforcer sa jambe et retrouver sa mobilité perdue.

“Personne ne croyait que Barton réussirait l'examen, et pourtant il l'a fait. Barton n'est pas un chien handicapé comme les autres ; c'est un partenaire qui a mérité son insigne grâce à son talent exceptionnel”, conclut le policier.