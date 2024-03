Une chienne tombée dans un ancien silo à grains et n'ayant plus la force d'appeler au secours retrouve l'espoir au bout de 3 jours

Des agents animaliers ont dû intervenir dans l’urgence et faire preuve de créativité pour secourir une chienne s’étant retrouvée au fond d’un vieux silo désaffecté. La famille de l’animal le recherchait depuis 3 jours.

Une chienne perdue depuis plusieurs jours a été retrouvée dans un silo à grains inondé et sauvée par le service animalier local, rapportait KSLTV le mardi 12 mars.

Le vendredi 8 mars au soir, une personne travaillant dans un magasin d’alimentation animale situé dans le comté de Weber, dans l’Etat de l’Utah (Etats-Unis), avait été interpellée par des gémissements. Ces derniers provenaient de l’une des structures désaffectées du site, et l’employé en question n’avait rien trouvé après avoir inspecté les lieux.

Le lundi 11 mars, à l’arrivée d’autres membres du personnel au travail le matin, les pleurs ont recommencé à se faire entendre. Cette fois-ci, leur provenance a pu être identifiée avec précision. Il s’agissait d’un silo à grains inutilisé depuis un certain temps, dont le fond était rempli d’eau et de détritus. Une chienne y était coincée.



Le service animalier du comté de Weber a aussitôt été informé de la situation. Rachel Toone fait partie des agents envoyés sur place. « [La chienne] était tellement fatiguée quand nous sommes arrivés, raconte-t-elle. Elle ne faisait pas de bruit, elle n'essayait même pas de lutter pour se lever et marcher. »

La faire sortir du silo désaffecté et profond de 3 mètres n’a pas été simple. Rachel Toone ont étudié les différentes possibilités et ont finalement décidé de recourir à des sangles et une échelle pour faire remonter la chienne de 53 kilogrammes à la surface en toute sécurité.

La fin du cauchemar après 3 nuits dans le silo

« Elle frissonnait, tremblait et était couverte de saleté », relate Rachel Toone. La chienne a été emmenée à la clinique vétérinaire locale, où on l’a lavée et traitée pour une infection. Elle a également été passée au lecteur de puce d’identification, ce qui a permis d’obtenir les coordonnées de ses propriétaires.



Il s’est avéré que ces derniers la recherchaient désespérément depuis vendredi. Appelée Mo et âgée de 5 ans, elle s’était vraisemblablement lancée à la poursuite d’un raton laveur après s’être échappée du domicile, situé à quelques pâtés de maisons de l’endroit où elle a été retrouvée.

Mo, qui était à bout de forces et silencieuse au moment de son sauvetage, a tout de suite retrouvé son entrain en reconnaissant les voix de ses maîtres lors des retrouvailles.