"Elle ne me quitte pas des yeux" : Des nouvelles de la chienne restée auprès de son maître disparu en montagne

La famille de Finney, la chienne restée aux côtés de son défunt maître dans les montagnes pendant 2 mois et demi, a donné des nouvelles de l’animal. Plus de 3 semaines après son sauvetage, comment se porte-t-elle ?

L’histoire de Finney avait ému énormément de monde et le courage de cette chienne suscitait une grande admiration.

Femelle Jack Russell Terrier de 3 ans, elle était partie en randonnée avec son maître, Rich Moore, sur la montagne Blackhead Peak dans le Colorado (Etats-Unis). L’entourage de Finney et de l’homme de 71 ans n’avait plus de nouvelles d’eux depuis le 19 août.

2 mois et demi plus tard, le 30 octobre, le corps sans vie du randonneur a été localisé. Tout comme sa chienne qui avait pu survivre et qui était toujours auprès de lui. La dépouille de Rich Moore et sa fidèle amie à 4 pattes avaient été récupérés par hélicoptère, car leur emplacement était difficile d’accès.

Plus de 3 semaines après le sauvetage de la chienne, la veuve du septuagénaire s’est exprimée au micro de l’agence Associated Press, se montrant rassurante quant à l’état de santé et moral de la Jack Russell.



Diana Holby / AP

« Finney se porte bien. Elle a regagné presque tout le poids qu’elle avait perdu et retrouvé des forces, indiquait Dana Holby. C’est la chienne miracle. »

« Elle était là quand il avait besoin d'elle »

Elle ne souffre que d’une blessure au museau qui devrait probablement laisser une cicatrice, rapportait Iowa City Press-Citizen.

La chienne est devenue encore plus attachante. « Elle ne me quitte pas des yeux », ajoutait Mme Holby.

Alors qu’elle avait constamment faim après son retour à la maison, Shelby a retrouvé un appétit normal. Elle a même repris les randonnées, parcourant 8 kilomètres par jour.

« Je sais qu'elle était avec Rich jusqu'à la fin, et d'une manière ou d'une autre, cela devrait être un réconfort. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle était là quand il avait besoin d'elle », concluait sa maîtresse.