Un chien disparu depuis 43 jours retrouvé dans un silo à grains

Disparu début janvier, Milo a été retrouvé à des dizaines de kilomètres de chez lui et pris au piège au fond d’un vieux silo à grains. Le chien a réussi à survivre malgré des conditions extrêmement difficiles. Sa famille a pu le récupérer et le ramener à la maison.

La nouvelle du sauvetage d’un Springer Anglais répondant au nom de Milo a été annoncée hier par le refuge pour animaux du comté de Kent, dans l’Etat du Michigan, via sa page Facebook. Elle est d’autant plus remarquable que ce chien était introuvable depuis 43 jours.

La veille, le service de contrôle des animaux du comté avait été informé qu’un chien était pris au piège au fond d’un vieux silo à grains de 3 mètres de haut à Sand Lake. Les habitants entendaient ses aboiements depuis quelques jours avant de parvenir à localiser le canidé. Ils ne pouvaient toutefois rien faire pour le sauver.

Arrivés sur place, les agents et les locaux ont joint leurs efforts pour remonter le quadrupède. Ce qu’ils ont réussi à faire en nouant une corde autour de son corps.

Retrouvé amaigri, affamé et déshydraté, mais bien vivant

Le Springer Anglais enfin sécurisé, le service de contrôle animalier s’est mis à la recherche de ses propriétaires. Il a bénéficié de l’aide de l’organisation Lost Paws LLC, qui a fait le lien avec une publication concernant un chien perdu le 8 janvier dernier. Elle a contacté la famille, ce qui a permis de confirmer qu’il s’agissait du même Milo.

La dernière fois qu’il avait été vu, c’était début février. L’endroit où il a été découvert et secouru se situe à 30 kilomètres du domicile de ses maîtres. Personne ne sait comment il avait pu s’y retrouver et atterri au fond du silo. Il a survécu au froid, à la faim, à la déshydratation et a perdu près de 15 kilogrammes.

Les retrouvailles avec ses propriétaires ont été pleines d’émotion, comme le rapporte M Live.