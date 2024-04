Témoin d’une scène bouleversante, une famille comprend pourquoi son chien agissait de façon inhabituelle avec son congénère malade (vidéo)

De nombreux témoignages mettent en évidence le 6e sens des chiens. Ils retrouvent leur chemin, protègent leurs maîtres ou encore ressentent intensément les émotions, et cela fait d'eux des êtres aux capacités exceptionnelles. Charlie, par exemple, a compris qu’il vivait ses derniers instants avec son congénère tandis que ses humains ne se doutaient de rien.

Shirley Bovshow, originaire de Los Angeles (États-Unis), a fait pleurer une poignée d’internautes en partageant l’histoire de ses chiens, Charlie et Foxy. Le premier, un Puggle de 8 ans, s’est montré extrêmement affectueux envers sa congénère. Laquelle était souffrante et n’avait plus que quelques heures à vivre. Mais cela, personne ne le savait.

La femelle croisée Pomeranian et Chihuahua (Pomchi) avait récemment eu des selles rouges, ce qui avait alerté sa maîtresse. Elle était suivie médicalement pour des soucis gastro-intestinaux, entre autres. Son état s’était stabilisé, du moins en apparence. Foxy était tristement plus malade que ce que ses proches pensaient, et Charlie l’avait compris.

@shirleybovshow / Instagram

« Avec le recul, je crois que Charlie a compris la gravité de sa maladie »

Le 21 février dernier, Shirley Bovshow partageait une vidéo attendrissante des canidés blottis l’un contre l’autre dans le panier de Foxy. Charlie avait rejoint son amie canine et s’était mis à la câliner : « Il s'est frayé un chemin jusqu'au lit de Foxy ! Il lui a léché le visage en entrant et s'est blotti contre elle », racontait Shirley à Newsweek.

Ce doux moment, qui s’apparentait à une simple parenthèse de tendresse entre les animaux, a pris un tout autre sens lorsque Foxy a rejoint les étoiles le lendemain matin. Tandis qu’elle était conduite chez le vétérinaire pour un simple contrôle, elle a été saisie d’une crise foudroyante et n’est plus jamais rentrée à la maison. Personne ne s’attendait à un départ si précipité, sauf Charlie.

@eden_maker_shirley / TikTok

Des signes imperceptibles

En effet, pour Shirley, s'il avait agi ainsi la veille, c’est parce qu’il savait qu’il vivait ses derniers instants avec Foxy. La femme n’avait pas remarqué que sa chienne était en train de perdre la vie, mais Foxy, lui, l’avait ressenti : « Ils avaient un lien fort et se communiquaient souvent leurs besoins » précisait-elle. La proximité entre ses quadrupèdes a touché leur maîtresse et lui a apporté du réconfort pendant son deuil.

Aujourd'hui, la famille se reconstruit sans la chienne bien-aimée. 2 mois se sont écoulés depuis et Charlie a repris du poil de la bête, retrouvant son tempérament jovial. Sa maîtresse et lui gardent un doux souvenir de leur amie disparue. Ils ont reçu beaucoup de soutien de la part des internautes, profondément touchés par leur histoire.

A lire aussi : Le rockeur Bret Michaels donne des nouvelles du chien portant son nom et ayant sauvé un chaton