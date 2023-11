Le charme irrésistible d'Huxley, Golden Retriever qui se fait des tonnes d'amis lors de ses voyages en train

Huxley le chien adore les voyages, surtout lorsqu’il les effectue en train. Cela lui permet d’aller plus librement vers les gens, faire leur connaissance et les ajouter à sa très longue liste d’amis. Les usages qui le rencontrent sont loin de s’en plaindre.

Ursula Daphne Aitchison, photographe de son état, et son Golden Retriever répondant au nom de Hugo formaient déjà un tandem largement suivi sur les réseaux sociaux. En fait, ils font partie d’un trio, complété par un autre chien de la même race appelé Huxley. Vivant en Angleterre, entre Londres et la région montagneuse des Costwolds, ils voyagent très souvent et ont ainsi souvent l’occasion de faire de belles rencontres dans les transports.



Ursula Daphne Aitchison / Instagram

Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé d’eux avec cette anecdote ayant amusé de nombreux internautes. Il s’agit, en l’occurrence, de la tentative désespérée de l’un des canidés de s’emparer d’un paquet de chips.

Il est justement question de train ici, puisque c’est le moyen de transport préféré de Huxley. L’adorable quadrupède ne s’ennuie jamais lors des trajets car il s’y fait très facilement de nombreux amis, comme le raconte Bored Panda.



Ursula Daphne Aitchison / Instagram

Les passagers sont tout aussi ravis de le rencontrer. Ces moments privilégiés de tendresse et de rires rendent assurément leur voyage beaucoup plus agréable.



Ursula Daphne Aitchison / Instagram

Il sait repérer les gens qui ont besoin de sa présence

En outre, le Golden Retriever a une sorte de don qui fait qu’il se dirige spontanément vers les gens qui réclament, sans le formuler, sa présence. D’après sa maîtresse, en effet, le brave Huxley sait repérer les personnes qui ont le plus besoin d’attention et d’affection.

Sur Instagram comme sur TikTok, de nombreuses photos et vidéos montrent Huxley élargir son cercle d’amitié à bord des différents trains qu’il emprunte, mais aussi dans les rames du métro.



Ursula Daphne Aitchison / Instagram

Partout où il va, ce chien suscite des sourires et transmet sa joie de vivre à tous ceux qui le croisent. Hugo n’est pas en reste. Tous 2 sont d’excellents compagnons de voyage tant pour leur propriétaire Ursula Daphne Aitchison que pour les passagers qu’ils ne connaissent absolument pas.

Ursula Daphne Aitchison / Instagram