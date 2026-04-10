Une chienne séniore se retrouve au refuge après 5 ans de vie de famille, mais retrouve espoir au refuge grâce à une bénévole (vidéo)

Après avoir perdu sa famille et atterri au refuge, Trixie, 10 ans, commence enfin à retrouver sérénité et espoir grâce à l’attention d’une bénévole sur TikTok. De potentiels adoptants se sont déjà manifestés pour offrir à cette chienne séniore dont les sens déclinent la seconde chance qu’elle mérite.

Tout l'univers de Trixie s'est brutalement écroulé sous ses pattes. Cette chienne de 10 ans s'est, en effet, retrouvée au refuge après avoir eu une famille pendant des années.

Prise en charge par l'équipe du Providence Animal Center, une structure d'accueil située en Pennsylvanie (Etats-Unis), elle ne s'attendait assurément pas à être privée de ses humains et de sa maison du jour au lendemain. Elle ne s'imaginait pas non plus atterrir dans un endroit aussi bruyant et agité, elle qui a plus que jamais besoin de calme, de sérénité et de repères.



@giana_sabatino / TikTok

On ignore pourquoi les propriétaires de la chienne séniore s'étaient séparés d'elle, mais cela est arrivé au pire moment, car elle commence à perdre ses facultés visuelles et auditives.

Au Providence Animal Center, elle a rencontré Giana Sabatino, bénévole se faisant appeler « @giana_sabatino » sur TikTok. Touchée par son sort, cette dernière, la voyant complètement perdue et ne comprenant pas ce qui lui arrivait, a décidé de partager son histoire en vidéo dans l'espoir de l'aider à prendre un nouveau départ.

Trixie avait vécu 5 ans en famille avant son arrivée au refuge. Sa réaction, que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 31 mars 2026 et relayée par PetHelpful , est donc plus que compréhensible.

@giana_sabatino Meet Trixie! Sadly this sweet girl was recently just surrendered back to us after being in a home for 5 years! With being confused to where she is and not being really able to see or hear she is hoping someone with a big heart would open up their home and let her live out her golden years when she is available! Trixie may be a senior but has so much love to still give!!???? #animalshelterworker #providenceanimalcenter #philadelphia #seniordog #ownersurrender ? Surrender - Natalie Taylor

Giana Sabatino assure néanmoins que la chienne se porte mieux depuis que ces images ont été enregistrées. Par ailleurs, plusieurs personnes se sont dites intéressées par son adoption, notamment dans les commentaires.

La bénévole précise que Trixie n'est pas encore adoptable, car elle doit encore recevoir des soins, mais tout porte à croire qu'elle n'aura pas à attendre bien longtemps pour découvrir sa nouvelle maison. Elle mérite tout le bonheur du monde après avoir vécu une telle déception.

Comment aider un chien senior qui perd la vue et l’ouïe ?

Les chiens âgés qui, comme Trixie, commencent à devenir malvoyants ou malentendants ont besoin d’adaptations particulières pour rester sereins :

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