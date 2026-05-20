Un homme réconforte son chien qui s’est caché dans le placard avant son premier trajet en voiture (vidéo)

Cactus a montré son refus de prendre la voiture en se faufilant dans le placard, son propriétaire s’est mis à son niveau pour le calmer et lui faire reprendre ses esprits. Issu d’un refuge, Cactus est un chien peureux qui redoute le changement. Cette fois-là, alors qu’il s’apprêtait à prendre la voiture, il a sans doute cru qu’un événement effrayant l’attendait. Son propriétaire, en usant de patience et de beaucoup de compréhension, est parvenu à le rasséréner.

Une vidéo partagée sur le compte Instagram « @cactustherescue » nous permet de prendre toute la mesure de l’anxiété de Cactus, qui a derrière lui une histoire de vie compliquée. Très proche de son propriétaire depuis les débuts, il sait qu’il trouvera toujours le réconfort entre les bras de ce dernier, Michael Henry. Depuis son arrivée, le chien n’est pas monté à bord d’une voiture. Cette fois-là, même si son propriétaire l’a préparé, il n’a pas voulu aller plus loin, et a profité de la petite ouverture du placard pour se cacher.

@cactustherescue / Instagram

Une peur manifeste

Les internautes, qui ont commenté la vidéo relayée par Dog Time, ont mis en avant l’intelligence du chien, qui sait parfaitement montrer ce qu’il ne veut pas. En se glissant dans le placard de la chambre, il semble dire à son propriétaire que son anxiété est bien trop envahissante pour se lancer dans cette nouvelle étape.

Son propriétaire l’entend, et fait preuve d’une bienveillance très touchante.

@cactustherescue / Instagram

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Un contact physique qui rassure

Le propriétaire se met d’abord à hauteur d’yeux de son chien, pour lui montrer son soutien et sa compassion. Cactus ne sort pas pour autant du placard. Michael finit par se coucher sur le sol, et c’est là que le chien vient s’installer sur sa poitrine, comme soulagé.

À partir de là, le propriétaire a promis de laisser le temps au chien de prendre ses marques, et de procéder étape par étape.

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