Elle filme le moment poignant où sa chienne séniore ferme les yeux pour mieux profiter de sa dernière balade sous la neige (vidéo)

Luna la Golden Retriever séniore a profité d’une dernière tempête de neige avant de quitter ses humains. Ses vidéos restent aujourd’hui le témoignage émouvant d’une vie remplie de flocons, de joie et d’affection.

Tout propriétaire de chien redoute le moment où il doit dire au revoir à son ami à fourrure. Les années passent vite et, bien souvent, il passe de chiot à loulou sénior sans que l'on n'ait vraiment le temps de s'en rendre compte. On pense alors forcément à son grand départ.

La famille de Luna, adorable femelle Golden Retriever, a vécu cette terrible épreuve récemment. Vedette du compte TikTok « @chlo.lepiver », où ses aventures sont suivies par près de 1200 followers, cette chienne séniore avait un amour particulier pour la neige et même les blizzards. Là où la plupart de ses congénères auraient cherché à rester à l'abri et au chaud, elle n'hésitait pas à demander à sortir pour sentir le vent souffler sur son beau pelage doré et les flocons caresser son museau.



@princesspoopie / TikTok

Le 1er mars 2026, ses humains ont partagé une vidéo la montrant s'adonner à son activité préférée. En raison de son âge, elle avançait difficilement sous la tempête de neige, mais était clairement ravie d'être ainsi dans son élément. Les images sont touchantes et réconfortantes, mais elles cachent malheureusement une triste réalité ; cette promenade hivernale était sa dernière.

« La princesse des neiges a pu profiter d'un dernier blizzard », peut-on effectivement lire en légende de la vidéo. La santé de Luna s'était récemment dégradée, et elle a hélas rejoint le paradis des chiens peu après cette sortie.

Voici la séquence en question, relayée par PetHelpful :

@princesspoopie The snow princess got to enjoy one last blizzard ????? ?????? ? sarah - ikah

« Les légendes ne meurent jamais »

Une autre vidéo postée après la disparition de Luna nous permet de découvrir quelques-uns des plus beaux moments de sa vie. Elle est accompagnée d'un émouvant texte lui rendant hommage :

« Lundi dernier, nous avons dû dire adieu à ma douce princesse Luna.

Elle était bien plus qu'une chienne. Elle était ma meilleure amie, mon réconfort, ma partenaire d'aventures, et la raison d'être de cette page.

Chaque souvenir, chaque vidéo, chaque sourire ici présent, tout a commencé avec elle. Je continuerai à partager et à publier en son honneur, pour faire vivre sa mémoire du mieux que je peux.

Merci de l'avoir aimée à mes côtés.

Notre princesse Luna pour toujours.

Les légendes ne meurent jamais. »

A lire aussi : Un chien souffrant de maux de ventre laisse son frère chat se blottir contre lui et découvre dans ses câlins un réconfort inattendu (vidéo)