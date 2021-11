En adoptant un compagnon pour leur chien malvoyant, ils ne s'attendaient pas à le réunir avec sa soeur !

Un chien souffrant de cécité en quête d'un compagnon attentionné n'a pas seulement trouvé un ami, mais un membre de la famille quand ses propriétaires ont adopté un deuxième chien !

Peu après leur emménagement à Red Bank, dans le Tennesse (États-Unis), Jane Salazar et son mari ont adopté Diego. Ne connaissant pas sa race, ils ont décidé d'effectuer un test ADN, lequel a montré « qu'il était principalement un mélange de Pitbull et de Bouvier Australien ».

Mais le test a également révélé une autre information, concernant sa santé... Afin de confirmer les résultats, le couple a pris rendez-vous avec un vétérinaire. Le professionnel de santé n'avait aucun doute : Diego souffrait d'une atrophie rétinienne progressive prématurée, rapporte People.

Les propriétaires savaient que leur petit protégé deviendrait aveugle. Le médecin a noté que la vision du chien, âgé seulement d'un an, avait déjà commencé à diminuer.

© Jane Salazar

Un nouveau membre de la famille

Le praticien a conseillé aux Salazar d'adopter un autre animal de compagnie, afin de soutenir Diego lorsqu'il perdra définitivement la vue. Quelques jours après cette terrible nouvelle, Jane a consulté les sites web d'associations de protection animale, qu'elle avait déjà visités avant de recueillir Diego.

Elle a découvert une chienne qui ressemblait extraordinairement à son partenaire canin actuel. Le couple a donc déposé une demande d'adoption.

Peu de temps après, Dixie a rejoint la famille. La connexion entre les 2 êtres a été instantanée. « Ils ont immédiatement joué ensemble », a déclaré leur mère adoptive. Comme s'ils se connaissaient depuis toujours...

© Jane Salazar

A lire aussi : Un petit chien devient le "garde du corps" de son frère aveugle, féru de randonnée

Des retrouvailles inattendues

Comme pour leur premier chien, les Salazar ont demandé un test ADN pour Dixie. Ce qu'ils ont appris les a stupéfaits !

Les résultats ont indiqué que Dixie et Diego étaient liés par le sang : ce sont des frères et sœurs ! Bien qu'ils soient issus de la même famille (nous n'avons aucun détail sur leur passé), les canidés se distinguent de par leur caractère.

Alors que la femelle se montre curieuse et énergique, le mâle s'avère plus distant et timide. Quoi qu'il en soit, Jane Salazar a affirmé que Dixie avait déjà commencé à améliorer la vie de son frère.