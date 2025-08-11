Une chienne séniore enfermée dans un réfrigérateur par sa propriétaire restauratrice pour "la protéger de la chaleur", des associations réagissent

Une photo troublante a récemment choqué les internautes sud-coréens. On y voit une petite chienne enfermée dans un réfrigérateur. L’image a rapidement déclenché l’indignation des défenseurs des animaux, poussant la propriétaire à s’expliquer. Derrière ce geste surprenant, une justification inattendue, liée à l’état de santé fragile de l’animal.

La propriétaire d’une chienne qu’elle avait placée dans le réfrigérateur de son restaurant s’est justifiée en affirmant que l’animal était vulnérable à la chaleur et qu’elle n’avait pas d’autre choix pour l’en protéger, rapportait The Korea Herald.

La photo montrant la femelle Bichon Maltais de 11 ans, répondant au nom de Cookie, dans le compartiment inférieur d’un réfrigérateur où étaient stockées les sauces à pizza avait suscité un vif émoi en Corée du Sud, en particulier parmi les associations de protection animale locales.



Danggeun

Le cliché avait été posté sur le forum de la plateforme de marché aux puces en ligne Danggeun. Il avait été réalisé dans une pizzeria située à Busan, dans le sud-est du pays.

Des associations ont rapidement réagi, dénonçant un acte de cruauté animale. La maîtresse de Cookie, propriétaire du restaurant en question, s’est toutefois exprimée le jeudi 31 juillet 2025 auprès de divers médias sud-coréens.

La dame âgée d’une soixantaine d’années a affirmé qu’elle avait agi de la sorte pour protéger sa chienne de la chaleur, précisant que Cookie y était particulièrement sensible en raison de son état de santé.

L’avant-veille, la police de Busan avait reçu des signalements à ce sujet. Des policiers s’étaient rendus sur les lieux et avaient indiqué que la température dans le réfrigérateur n’était « pas très basse ». Une enquête a toutefois été ouverte dans le but de confirmer ou d’infirmer une éventuelle violation de la loi sur la protection des animaux.

« Le climatiseur du restaurant est tombé en panne »

D’après la restauratrice, le vétérinaire l’avait prévenue que Cookie, souffrant de problèmes cardiaques, risquait de ne pas survivre à une forte chaleur.

« Le climatiseur du restaurant est tombé en panne, alors j'ai mis un coussin à l'intérieur du réfrigérateur et je l'ai fait asseoir dessus (Cookie) pendant de courtes périodes », a-t-elle effectivement déclaré. Elle a ajouté que sa chienne était comme sa fille et s’est excusée de l’avoir enfermée dans le réfrigérateur.

« Pour l'instant, l'explication (de la propriétaire) suggère qu'elle n'avait aucune intention de maltraiter la chienne, même si elle devrait faire attention à ne pas garder son animal dans un réfrigérateur », a considéré, pour sa part, Sim In-seop, qui dirige l’association Live in Freedom and Equality.