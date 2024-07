Un Bichon Maltais bénéficie d'une grande première en médecine vétérinaire grâce à une nouvelle procédure pour traiter sa maladie cardiaque

Un Bichon Maltais appelé Carter est le premier chien à subir une intervention inédite destinée à remédier à une anomalie cardiaque, rapportait WSU Insider.

Carter présentait une persistance du canal artériel. Il s’agit de l’une des malformations congénitales cardiaques les plus répandues chez les chiens. Normalement, le canal artériel, qui est un vaisseau sanguin reliant le tronc pulmonaire à l’aorte, se ferme au cours des premiers jours de la vie du chiot. Chez certains, ce processus n’a pas lieu et cela se traduit par une insuffisance cardiaque. En général, cette anomalie est détectée par le vétérinaire qui constate un souffle au cœur lors de l’examen.



La persistance du canal artériel est potentiellement mortelle, mais elle peut être traitée chirurgicalement. Jusqu’ici, on recourait principalement à la thoracotomie, une incision chirurgicale de la paroi thoracique, pour corriger le problème. C’est une procédure invasive et risquée, nécessitant une convalescence et une hospitalisation plutôt longues.

La nouvelle technique qui a été employée pour soigner Carter est nettement moins invasive et le chien s’en remet beaucoup plus rapidement. L’opération a eu lieu à l’école vétérinaire de l’Université d’Etat de Washington (Washington State University). Elle a été dirigée par le Dr Anna Golden, spécialiste en cardiologie vétérinaire.

« Le lendemain de son opération, Carter était déjà plus vif »

Cette procédure innovante s’adresse surtout aux chiens de petite taille pour le moment. Pour Carter, elle a duré moins de 2 heures et des améliorations significatives ont vite été constatées chez lui. « Le lendemain de son opération, Carter était déjà plus vif et plus actif qu’avant. Cette procédure lui permettra de vivre une vie normale et heureuse », explique, en effet, le Dr Golden.



En pratique, la technique en question consiste à insérer un cathéter dans la veine jugulaire, via une petite incision pratiquée sur le cou. Un instrument acheminé par le tube permet ensuite de refermer le canal artériel. « Carter était le candidat idéal pour cette procédure, indique le Dr Golden. Nous avons pu le faire entrer et sortir de l'hôpital en 24 heures, par rapport à l'hospitalisation plus longue requise pour une chirurgie à thorax ouvert. »

Le Bichon Maltais se porte de mieux en mieux depuis l’intervention.