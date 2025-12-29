  1. Woopets
  5. Récemment adoptée en refuge, cette chienne rencontre un enfant pour la première fois et ressent le coup de foudre (vidéo)

dans la catégorie Emotion

Certains animaux de compagnie ont la chance de commencer leur vie dans des foyers aimants et responsables. D’autres, malheureusement, vivent des épreuves terribles comme l’abandon ou la maltraitance. Une fois adoptés, certains chiens de refuge découvrent une nouvelle facette du monde et vivent de nombreuses premières fois. Sandy, une Golden Retriever de 5 ans, a par exemple rencontré un enfant peu de temps après son adoption.

Lorsqu’un pensionnaire de refuge obtient enfin une seconde chance et qu’il pose les pattes dans un foyer aimant, de nouvelles expériences s’ouvrent à lui. Certains animaux goûtent pour la première fois au sentiment de liberté après avoir passé des années enfermés dans une cage, d’autres apprennent à s’amuser avec des jouets qu’ils n’avaient jamais vus auparavant.

Certains chiens, comme Sandy, ont eu peu, voire pas du tout, d’interactions avec les autres. Un travail de sociabilisation est alors nécessaire pour leur permettre de vivre en harmonie avec leurs congénères, les humains et les autres animaux.

Une scène émouvante

Comme le rapporte le média Pet Helpful, la chienne adoptée en refuge a expérimenté les interactions avec un enfant. Son adoptante émue a filmé la scène et l’a diffusée sur son compte TikTok @kyliespc. « Regardez ma Golden Retriever de 5 ans, adoptée et qui n'a jamais vu d'enfant de sa vie, rencontrer le fils de mes amis pour la première fois », indique-t-elle en légende.

Dans le clip, on peut voir la boule de poils adorable remuer la queue de joie et se rouler par terre lorsque le petit garçon s’approche d’elle, sous le regard attentif des adultes. À la fin, ils échangent même un petit bisou absolument craquant !

@kyliespc

Watch my 5 year old rescue golden, who's never seen a child before in her entire life, meet my friends son for the first time.

? original sound - Kylie

A lire aussi : Abandonné à 12 ans, cet adorable papy chien effectue un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour trouver son foyer définitif

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 80 000 fois et récolté plus de 19 000 mentions « j’aime ». « Les chiens sont des créatures si pures, écrit une internaute, nous ne les méritons vraiment pas. » « Elle a rapetissé pour que le petit se sente plus en sécurité », commente une autre utilisatrice du réseau social.

Rencontrer de nouvelles personnes peut être effrayant et déstabilisant pour certains animaux de refuge, qui ont eu de mauvaises expériences par le passé. Comme le soulignent nos confrères, l’adoptante était extrêmement fière de sa compagne à 4 pattes. Nous sommes persuadés que Sandy et ce petit garçon deviendront très vite les meilleurs amis au monde !

