Une chienne séniore aveugle tombe dans une piscine, le chauffagiste présent sur les lieux tente d'agir avant qu’il ne soit trop tard

Une femelle Bulldog âgée et atteinte de cécité a bien failli perdre la vie après être tombée dans une piscine gelée. Par chance, un technicien venu réparer le chauffage s’en est aperçu à temps et n’a pas hésité à intervenir.

Agée et aveugle, Malone n’avait certainement pas besoin d’une baignade involontaire dans une piscine dont l’eau était très froide, fait remarquer sa maîtresse. C’est pourtant la mésaventure que cette chienne a récemment connue, mais qui s’est heureusement bien terminée grâce à la présence d’esprit d’un chauffagiste. Un récit rapporté par KBTX.

Les faits se sont déroulés le mardi 9 janvier 2024 à Queen Creek, dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis). Kim Slaughter, sa chienne Malone et leur famille étaient provisoirement hébergés chez les parents de la première, sa maison étant en construction.



KBTX

Ce matin-là, Hunter Hitchens était arrivé très tôt pour réparer leur chauffage qui était tombé en panne. Technicien de l’entreprise Donley’s Service Center, il était loin de se douter qu’il allait endosser le costume de héros.

La femelle Bulldog Anglais séniore et aveugle s’était aventurée aux abords de la piscine et a fini par y tomber. La température de l’eau était proche de 0°C et l’animal risquait autant l’hypothermie grave que la noyade.

La petite-amie du fils de Kim Slaughter, qui se trouvait dans le jardin, a été la première à tenter de secourir Malone. Sans succès. « J'ai vu la panique sur son visage, raconte le chauffagiste. La chienne lui a échappé et a commencé à flotter jusqu'au milieu de la piscine. »

« Je suis tellement reconnaissante qu’il ait été là »

Hunter Hitchens l’a rapidement rejointe. Il a retiré sa veste, car il était prêt à plonger pour sauver Malone. Il n’a toutefois pas eu besoin de le faire. Il s’est allongé à plat ventre au bord de la piscine et a tendu le bras vers la chienne. Malgré la cécité et l’épuisement cette dernière a rassemblé ses maigres forces pour garder la tête hors de l’eau et avancer dans sa direction.

Il a ainsi réussi à la rattraper par le cou, puis à la hisser hors de l’eau. Malone a aussitôt été séchée et ramenée au chaud, à l’intérieur. Elle s’en est parfaitement remise.

KBTX

« Je suis tellement reconnaissante qu’il ait été là, que c’était quelqu'un qui aime les animaux autant que nous, dit Kim Slaughter. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils sont importants ».