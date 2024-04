Le superbe hommage rendu à un chien disparu et devenu la mascotte d'un des marathons les plus connus au monde

Une statue à l’effigie de Spencer a été érigée à Ashton, près de Boston où se tient chaque année le célèbre marathon dont ce chien était la mascotte. Un hommage qui survient un peu plus d’un an après son décès.

Spencer le Golden Retriever était devenu un véritable emblème du marathon de Boston aux Etats-Unis. L’an dernier, un bel hommage lui avait été rendu quelques semaines après sa disparition, rassemblant 250 chiens de la même race. Plus récemment, sa mémoire a été honorée à travers une sculpture à son effigie, inaugurée lors d’une cérémonie festive et émouvante.

A 2 semaines de l’édition 2024 du marathon de Boston, une statue représentant Spencer a, en effet, été dévoilée dans la ville d’Ashton, rapportait CBS News.

Chaque année, le Golden Retriever et sa « nièce » Penny – décédée elle aussi – marquaient l’épreuve sportive de leur présence en encourageant les participants. De nombreux les coureurs s’arrêtaient d’ailleurs pour les caresser et se faire prendre en photo à leurs côtés. Spencer arborait fièrement son petit drapeau « Boston Strong », symbolisant l’unité et la résolution des habitants de la ville après l’attentat de 2013.



Pour son propriétaire Rich Powers, « Spencer comprenait parfaitement ce qu'il faisait […] et il aimait le faire ». Le canidé tenait à continuer de jouer pleinement son rôle même lorsqu’il n’était pas au mieux sur le plan de la santé. La famille du chien avait effectivement découvert qu’il était atteint d’un cancer en 2020. « Quand il souffrait et que je pensais le perdre, son travail n'était pas terminé, raconte son maître à ce propos. C’est comme s’il me disait : Papa, je n’irai nulle part ».

Spencer était aussi connu pour son travail de chien de thérapie. Il intervenait dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou encore les écoles.



« L'histoire de Spencer est quelque chose qui nous unit »

Ce sont Susan Hurley, marathonienne ayant remporté son combat contre le cancer, et son amie Trisha Winton qui avaient eu l’idée de commander une sculpture en hommage à Spencer.

Elles avaient créé une cagnotte, puis contacté le sculpteur local Jeff Buccacio pour lui demander de créer la statue. « Des projets comme celui-ci sont spéciaux pour nous ici, car nous pouvons avoir un impact sur notre communauté, dit l’artiste. Nous sommes confrontés tous les jours à des choses dans la société qui nous divisent et l'histoire de Spencer est quelque chose qui nous unit. »

L’œuvre de Jeff Buccacio inaugurée le samedi 30 mars 2024 permettra donc de perpétuer le souvenir de Spencer, dont les successeurs Jimmy et Jade, adoptés et formés par Rich Powers, auront la lourde tâche de faire perdurer l’héritage.

