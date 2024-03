Doyenne d'une tribu canine et féline nombreuse, cette chienne a vu ses maîtres lui confier une mission très spéciale

A la tête d’une famille canine et féline nombreuse, un couple s’en remet à sa chienne Frankie pour aider tout ce beau monde à vivre en totale harmonie. Une mission qu’elle accomplit brillamment et avec tout le calme et toute la bienveillance qui la caractérisent.

Depuis 2 décennies, la famille de Tabitha Miller et son mari s’agrandit sans cesse avec l’arrivée de nouveaux chiens et chats, tous issus de refuges. Leur chienne Frankie répond toujours présent lorsqu’il s’agit de les réconforter et de faciliter leur intégration.

Croisée Chihuahua / Terrier, Frankie joue un véritable rôle d’« ambassadrice » auprès des nouveau venus, explique sa maîtresse à People. Elle l’a fait récemment avec Tillie, la dernière arrivée dans ce joyeux foyer situé près de Charlotte en Caroline du Nord (Etats-Unis).

Tabitha Miller est toujours émue lorsqu’elle se remémore la rencontre avec Frankie. « Elle se dandinait en venant [vers nous], raconte-t-elle. Elle était la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue. J’avais les larmes aux yeux et me disais que je devais vraiment avoir cette chienne. »

Le couple avait ensuite adopté une Chihuahua extrêmement anxieuse appelée Daphne. Frankie l’avait apaisée et aidée à comprendre qu’elle était en sécurité dans cette maison. Elle en avait fait de même pour Reba, décrite comme un concentré de douceur par ses maîtres.



Tabitha Miller / People

« Tout le monde suit Frankie partout et apprend simplement à être un chien », dit Tabitha Miller. Frankie ne s’arrête d’ailleurs pas aux chiens, puisque son accompagnement a été déterminant aussi pour les chats de la famille.



Tabitha Miller / People

Frankie l’amie des chiens, mais aussi des chats

Grâce à elle, en effet, les félins appelés Rey, Reggie et Freddie ont pu facilement trouver leur place dans la maisonnée.



Tabitha Miller / People

A lire aussi : Le duo de chiens le plus vieux de son refuge, âgé de 37 ans combinés, profite d’une retraite bien méritée

Depuis l’arrivée de Tillie, Frankie est aux petits soins avec cette grande fille de 9 mois et pensant 25 kilogrammes. Encore un peu maladroite et ayant tant de choses à apprendre, elle déborde d’énergie et de curiosité, si bien que ses propriétaires doivent la promener au moins 2 fois par jour.

« Elle s’intéresse à beaucoup de choses et veut vraiment être amie avec les chats », dit Tabitha Miller de Tillie. Les minets, eux, sont un peu moins enthousiastes à l’idée de se rapprocher d’elle pour le moment, car son gabarit imposant a tendance à les intimider. Ils finiront toutefois très certainement par l’apprécier, d’autant plus que Frankie est là pour faciliter les choses sur ce plan, comme elle sait si bien le faire.