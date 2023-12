La joie retrouvée de Frito, la chienne restée seule au refuge à jouer avec ses "amis imaginaires"

Le dernier évènement d’adoption en date de la Metro East Humane Society, une association de protection animale basée dans l’Illinois (Etats-Unis), avait été un succès quasi-total. 64 chiens avaient, en effet, rejoint leurs nouvelles familles à l’issue de ce rendez-vous soutenu par des entreprises locales.

Une chienne était malheureusement restée sur la touche. Nous vous racontions d’ailleurs sa poignante histoire. Il s’agit de Frito.

Affectueuse et pleine de qualités, elle n’avait intéressé aucun visiteur lors de cet évènement qui aurait pourtant dû constituer une grande opportunité pour elle. Au sein de l’association, on ne cachait pas sa déception face à cette situation. « Nous savons tous à quel point Frito est spéciale, alors voir autant de gens l’ignorer était bouleversant », confiait alors Ali Hillard, responsable chez la Metro East Humane Society.

En la voyant courir et jouer seule dans la cour du refuge le lendemain, les bénévoles avaient le cœur brisé.

Frito n’avait toutefois pas l’intention de se laisser abattre. Elle s’amusait avec son jouet et ses « amis imaginaires », bien décidée à continuer d’aller de l’avant et de profiter de l’instant présent. Une attitude qui suscitait l’admiration de ses bienfaiteurs et les incitait à ne pas perdre espoir non plus.

« Frito est allée à la maison »

Leur patience et celle de la chienne ont été récompensées. 10 jours après la publication de la vidéo déchirante, la Metro East Humane Society a partagé une excellente nouvelle sur sa page Facebook.

« Frito est allée à la maison », annonçait, en effet, l’association qui se félicitait des adoptions d’autres pensionnaires.

La publication comprend une jolie photo souvenir réunissant la brave Frito et son nouvel ami humain.

A lire aussi : « Elle attendait d'être secourue » : une chienne blessée suscitant l’indifférence humaine compte sur sa bonne étoile pour se faire adopter (vidéo)



Metro East Humane Society / Facebook