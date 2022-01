L'espoir d'une meilleure existence future console ce chien abandonné, aveugle et en mauvaise santé

Le sauvetage de Marshmallow remonte à avril 2018, mais il mérite d'être raconté. Le chien sénior, en plus d'avoir été victime d'un abandon, a souffert de problèmes de santé.

C'est dans une maison délabrée enracinée dans le paysage hongrois, que Marshmallow et d'autres chiens errants ont été découverts en mauvais état. Le canidé aveugle devait se battre pour trouver de la nourriture et de l'eau parmi les ordures qui jonchaient le sol.

© Animal Care Austria

Après l'opération de sauvetage, Marshmallow, l'animal qui a le plus souffert, a été directement emmené chez un vétérinaire. Ce dernier lui a diagnostiqué de graves problèmes cardiaques, sa vie ne tenait qu'à un fil... Pour les bénévoles d'Animal Care Austria (ACA), il était inconcevable de le laisser mourir.

© Animal Care Austria

Le dévouement des bénévoles

Bien que ses jours aient été comptés, Marshmallow a survécu ! L'équipe vétérinaire et les volontaires ont tout fait pour préserver son précieux souffle. Grâce à un traitement d'urgence, de nombreux soins et beaucoup d'amour, le chien sénior est ressorti vainqueur de cette épreuve.

© Animal Care Austria

Plusieurs mois ont été nécessaires pour qu'il se rétablisse, des mois longs et sans sommeil pour ses soigneurs. « Mais ils en valaient la peine, car il devenait plus fort et plus vif chaque jour », a confié l'un d'entre eux à BoredPanda.

© Animal Care Austria

L'espoir d'une vie meilleure se dessine à l'horizon

À la suite de cet épisode, une bénévole de l'association s'est personnellement occupée de lui. Marshmallow est devenu énergique et affectueux. Sa cécité ne l'a pas empêché de profiter de quelques balades revigorantes. Après avoir vécu l'enfer, l'adorable toutou a dormi dans un lit douillet, reçu pléthore de caresses et a même bénéficié de massages.

© Animal Care Austria

Même si son passé douloureux a laissé des marques à la fois physiques et psychologiques, Marshmallow sourit à la vie. Grâce à ce sauvetage, l'espoir d'une meilleure existence future est né dans le petit cœur du chien, ce qui l'a certainement ragaillardi.

© Animal Care Austria

L'Animal Care Austria espérait lui dénicher la perle rare, une famille prête à l'aimer, le câliner et le protéger jusqu'à son dernier souffle... Un vœu qui s'est accompli, pour le plus grand bonheur de tous. Marshmallow a eu la chance d'être adopté !

A lire aussi : Abandonné dans un refuge, ce Chihuahua au coeur brisé ne peut s'empêcher de pleurer avant de découvrir la bonne nouvelle (vidéo)

© Animal Care Austria

Il s'épanouit désormais au sein d'un foyer comprenant 2 enfants, qui le chouchoutent quotidiennement. Promenades, papouilles et jeux rythment ses journées. « C'était un coup de foudre », peut-on lire sur le site web de l'association.

© Animal Care Austria