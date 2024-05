Une femme prend crée une journée spéciale pour rester aux côtés de son Labrador souffrant (vidéo)

Elvis est resté quelques jours en convalescence à cause d’une myopathie au niveau de la queue. En le voyant malade et démoralisé, sa propriétaire lui a concocté une petite journée pleine de tendresse. Elle est même restée à la maison plutôt que d’aller travailler pour le soutenir.

Elvis, un Labrador Retriever au pelage noir, à la chance de partager son quotidien avec une propriétaire aimante. Laquelle est aux petits soins avec lui, notamment lorsqu’il s’est retrouvé au repos à cause d’une blessure à la queue. La femme a organisé une journée spéciale pour soutenir son ami canin.

Le quadrupède souffrait du syndrome de la queue morte, qui entraîne une paralysie de ce membre devenant flasque et douloureux. Des anti-inflammatoires et beaucoup de repos sont souvent recommandés pour la guérison, mentionnait Newsweek. Elvis devait donc limiter les activités et rester allongé chez lui.

@elvisbatzthelab / TikTok

Une maîtresse attentionnée

En voyant son chien prostré à cause de ses soucis médicaux, son humaine a décidé de lui offrir une journée réconfortante. Pour l'occasion, elle a pris congé auprès de son travail et est restée à la maison. Elle a gonflé un matelas qu'elle a disposé devant le canapé pour agrandir l'espace, puis a paré ce lit géant d’un drap, de couvertures douces et de nombreux coussins.

Elvis et elle se sont allongés devant la télé et ont regardé un dessin animé. La femme n'a pas manqué d'acheter des petites friandises pour cette séance cinéma privée. Elle a partagé un clip vidéo sur la plateforme TikTok retraçant cette journée idyllique. Le toutou semblait aux anges et s'est même endormi dans les bras de sa propriétaire.

« Je voulais rester à la maison avec lui »

La publication est devenue virale, comptabilisant 7,8 millions de vues. De nombreuses internautes ont salué le geste de la femme dans la section des commentaires, ajoutant qu'ils auraient fait de même pour leur animal de compagnie. Certains ont d'ailleurs partagé des expériences personnelles similaires : « J'ai pris une semaine de congé. J'étais censé aller à Las Vegas, mais je suis resté à la maison avec mes chiens » témoignait une utilisatrice.

Une autre a déclaré qu’il fallait normaliser les jours de congé pris pour s’occuper des animaux et plus de 54 mille personnes ont acquiescé ! Cela montre la place importante qu'ont les boules de poils dans de nombreux foyers.