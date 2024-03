Une chienne traumatisée accepte enfin les caresses de son nouveau maître, une première qui change tout

En adoptant Sophie, ses maîtres savaient qu'ils allaient devoir faire preuve de patience. Mais ils ne pouvaient s’imaginer à quel point l'animal était ébranlé et ont dû lui laisser suffisamment d’espace et de temps pour qu’il s’adapte. Aujourd’hui, chaque geste d’affection du chien envers eux, même le plus minime, est une petite victoire.