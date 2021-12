Une chienne sénior abandonnée quelques jours avant Noël fait une rencontre salvatrice

© RSPCA

En quelques mois, Molly a connu une transformation spectaculaire. Extrêmement maigre et malade lors de son sauvetage, elle est devenue une chienne en pleine forme et plus joyeuse que jamais après son adoption.

5 jours avant Noël 2020, une chienne sénior avait été découverte par la police alors qu’elle errait sur une route dangereuse et fréquentée de Birmingham (Centre de l’Angleterre). Molly-Moo avait ensuite été confiée à la RSPCA locale.

« Quand on la regardait dans les yeux, elle semblait brisée, comme si elle avait perdu espoir », raconte Stephen Lee, enquêteur de l’association, à Newsweek. « Elle était incroyablement maigre avec des os saillants et avait une maladie de peau non traitée », poursuit-il.

L’équipe du refuge avait ensuite constaté qu’elle portait une puce d’identification. Elle a ainsi pu obtenir les coordonnées des propriétaires de la croisée Berger Allemand / Mastiff de 10 ans. Ses anciens maîtres ont expliqué qu’on leur avait volée 6 ans plus tôt alors qu’elle se trouvait dans leur jardin. Hélas, ils n’étaient plus en mesure de la reprendre.



RSPCA

Molly-Moo avait été admise à la clinique vétérinaire de la RSPCA. Il y avait passé 6 mois, avant d’être proposée à l’adoption. Une nouvelle famille a été trouvée rapidement pour le canidé. John Bebbington, qui vit près de Leicester, se remettait à peine du décès de son chien précédent. « Nous avions perdu notre Staffie après 13 ans de vie commune et nous n’étions pas vraiment à la recherche d’un autre chien. Toutefois, quand nous avons vu la photo de Molly, nous étions tous sous le charme », dit-il.

« Elle méritait une vie heureuse et saine »

Sa famille l’a adoptée en juin 2021. Les premiers jours de Molly ont été extrêmement difficiles. Elle était anxieuse et semblait perdue. « Sa peau est aussi dure que celle d’un éléphant », raconte John Bebbington. Ses nouveaux propriétaires devaient lui donner le bain tous les jours et lui administrer ses traitements.

L’homme reconnaît qu’il arrivait à la famille de douter de sa capacité à continuer de prendre soin d’elle, mais personne ne voulait baisser les bras : « Nous nous souvenions de ce que quelqu'un lui avait fait et qu’elle méritait une vie heureuse et saine ».

Quelques mois plus tard, Molly était totalement transformée, aussi bien physiquement que sur le plan comportemental. Son poil a repoussé, ses oreilles, qui étaient mal en point, ont guéri, et sa peau est devenue douce. Elle est beaucoup plus heureuse et profite de ses sorties au parc, où elle rencontre ses congénères avec beaucoup d’enthousiasme.

RSPCA

Malgré son âge et tout ce qu’elle a subi, Molly a réussi à retrouver sa joie de vivre. Elle ne s’éloigne jamais de son humain. « J’ai trouvé ma meilleure amie pour la vie. Elle aussi ! », conclut John Bebbington.