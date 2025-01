Ce chien sénior prouve que « l'âge n'est qu'un chiffre » et conserve plein d'énergie pour profiter de la vie (vidéo)

En règle générale, nos compagnons à 4 pattes peuvent vivre une dizaine d’années. Leur espérance de vie dépend de plusieurs facteurs, qui vont de leur race à leurs conditions de vie. Les petites boules de poils, comme les Chihuahuas, ont tendance à vivre plus longtemps que les grands chiens.

Pour Brady, un Corgi fédérant plus de 470 000 abonnés sur son compte Instagram @bradythecorgi, l’âge n’est qu’un chiffre. Le beau toutou a soufflé sa 10e bougie il y a quelques mois, mais conserve toute son énergie ! Même si le temps passe, Brady continue de croquer la vie à pleines dents.

Un chien fougueux

Dans une vidéo publiée sur Instagram le 4 janvier 2025 et relayée par le média Parade Pets, nous pouvons suivre l’une des nombreuses aventures de Brady. Ce dernier s’amuse comme un petit fou au parc canin, et ne se laisse aucunement impressionner par ses congénères, même s’ils sont plus imposants et plus jeunes que lui.

Bien décidé à profiter de cette sortie, le Corgi pique un sprint et participe aux séances de jeux des autres représentants de la gent canine. Un vrai chiot dans le corps d’un chien sénior !

En le voyant courir à toute vitesse et sauter aussi facilement, certaines personnes ne pensaient pas qu’il s’approchait déjà de sa 11e année de vie. « Brady est toujours un jeune fougueux à tous points de vue… L'âge n’est rien d’autre qu’un chiffre », indiquent ses propriétaires sur Instagram.

Un chien qui fait fondre les cœurs

« Un grand dur à cuire », écrit un utilisateur du réseau social. « Toi aussi tu as un arbitre de parc à chiens ? », commente avec humour un autre internaute. « Je ne savais pas qu’il avait 10 ans… Brady ressemble tellement à mon petit Winston qui est malheureusement décédé à 11 ans d’un cancer. Ce sont des chiens tellement merveilleux », confie un dénommé Mike.

Il ne fait aucun doute que Brady est toujours prêt à vivre pléthore d’autres aventures, et à profiter de la vie !

A lire aussi : Une vétérinaire fait tout son possible pour sauver un chiot atteint de tétanos et le comble de bonheur en l'adoptant