Une chienne secourue par les pompiers retrouve ses maîtres après 5 ans de séparation

Une puce électronique et un peu de hasard ont permis à Bella de retrouver ses propriétaires après 5 ans de séparation. Ceux-ci n’avaient plus de nouvelles d’elles depuis longtemps, mais ont eu la surprise d’être contactés par des sauveteurs pour la récupérer à la suite d’un incident.

En sauvant une chienne tombée dans un canal, les pompiers de Fort Lauderdale (Floride, États-Unis), n’imaginaient certainement pas réunir une famille. Pourtant, lorsqu’ils ont appelé cette dernière pour lui informer que son chien venait d’être secouru, ils ont compris que leurs interlocuteurs ne s’attendaient pas à une telle nouvelle. Cela faisait 5 ans qu’ils n’avaient pas vu l’animal.

Courant 2018, la famille Nicholson a adopté une chienne nommée Bella. Malheureusement, les Américains ont tout perdu du jour au lendemain dans l’incendie de leur maison et ont été contraintes de vivre dans un hôtel pendant un certain temps, comme l’a mentionné WSVN .

Ne pouvant emmener le quadrupède avec eux, ils l’ont confié à un ami. Pour des raisons qui n’ont pas été citées, ce dernier a, à son tour, donné Bella à une autre personne. Cependant, lorsque les Nicholson ont souhaité la récupérer, ils ne sont pas parvenus à retrouver cet individu et ont dû se résoudre à la lui laisser.

Un coup du destin

Ils ont poursuivi leur vie, n’imaginant pas que leur chemin croiserait à nouveau celui de Bella. Il a fallu que le destin s’en mêle un peu pour que ce jour tant attendu arrive. La chienne, dont le passé est incertain, s’est retrouvée en mauvaise posture après avoir chuté dans un canal. La police locale a été informée de l'incident et a pris contact avec les pompiers, qui ont volé au secours du canidé.

Suite à son sauvetage, Bella est passée au lecteur de micropuce et, par chance, elle était enregistrée sur le registre national. Les coordonnées du dispositif électronique n’avaient jamais été mises à jour et étaient toujours celles des Nicholson. Lesquels ont été contactés pour venir récupérer la boule de poils. Les sauveteurs ont alors appris qu’ils ne l’avaient pas vue depuis 5 ans et qu’ils l’avaient longtemps cherchée.

