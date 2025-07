"J'ai pleuré, de gros et horribles pleurs", les retrouvailles déchirantes d’une famille avec leur chienne après une semaine de disparition

Ces derniers jours ont été intenses pour la famille Rivera. Leur chien Finnie, qui est un membre à part entière du foyer, a disparu pendant une semaine, ne donnant aucun signe de vie. Toute une communauté s’est mobilisée pour le retrouver et les efforts ont fini par payer.

Affiches, bouche-à-oreille, publication sur les réseaux sociaux, le prénom de Finnie a résonné dans les 4 coins de Yellowknife (Canada) à la fin du mois de juin dernier. La chienne au pelage blanc, qui appartient à la famille Rivera, a disparu pendant de longues journées, laissant ses propriétaires dans le désespoir. Ces derniers ne l’ont toutefois pas abandonnée et, entourés de leur communauté, ont mené des recherches intenses.

La mésaventure des Rivera a commencé le 30 juin, quand Finnie s’est échappée d’une aire de conduite. Ses propriétaires ont alors posté un message sur Facebook, ne se doutant pas que la fugue de la femelle croisée Chien de montagne des Pyrénées ne reviendrait pas avant un moment.

NWTSPCA / Facebook

Une communauté mobilisée

Les choses ont pris une tournure plus inquiétante le lendemain de sa disparition, quand les Rivera ne l’ont pas vue rentrer. Des témoignages de personnes l’ayant repérée leur ont permis de garder espoir, même si les pistes ne menaient à rien. Ils ont poursuivi les recherches, implorant leur communauté de garder l’œil ouvert. Cette dernière a répondu favorablement à leur demande, soucieuse de retrouver la chienne en bonne santé.

Le minois de Finnie a fait le tour des réseaux sociaux et de nombreuses personnes sont restées attentives en espérant l’apercevoir. Les Rivera ont reçu plusieurs témoignages, jusqu’à ce que l’un d’eux mène à une issue positive.

Un moment de joie

Le 7 juillet, les propriétaires du toutou ont annoncé qu’il avait été retrouvé. La famille a suivi une piste donnée par un témoin, laquelle a mené jusqu’à Finnie après une semaine de disparition. Les retrouvailles ont été très riches en émotion : « J'ai pleuré, de gros et horribles pleurs », témoignait Jill Rivera, la maîtresse du canidé, à Cabin Radio.

Finnie, qui est saine et sauve, a néanmoins quelques séquelles de sa semaine de cavale. Elle a notamment du mal à s’alimenter et à s’hydrater. Un suivi vétérinaire est en cours et ses propriétaires lui portent une grande attention.