Une famille contactée à propos de son chien disparu 5 ans auparavant a du mal à réaliser qu’il sera bientôt de retour à la maison

Nova, une femelle croisée Bouledogue, a disparu en 2019 au lendemain de Noël. Sa famille, les Tuffin, n’a jamais cessé de le rechercher depuis. Toutefois, les mois, puis les années sont passés sans que le quadrupède donne signe de vie. L’espoir s’est aminci au fil du temps, mais une grande surprise attendait la famille en cette fin d’année.

Nova était un membre à part entière du foyer depuis quelque temps déjà. Au moment de sa disparition, elle n’était âgée que d’environ un an et avait encore beaucoup de choses à partager avec ses proches. Lesquels espéraient la retrouver au plus vite et pouvoir reprendre leur vie commune là où elle s’était arrêtée.

Des faux espoirs

Cependant, les choses ne se sont pas passées de cette façon. Plusieurs semaines se sont écoulées et l’animal demeurait introuvable malgré les recherches importantes. Les Tuffin ont en effet placardé des affiches, posté de nombreux messages sur les réseaux sociaux et cherché leur ami canin sans relâche.

Ils ont été contactés par plusieurs personnes qui pensaient avoir croisé ce dernier, mais à chaque fois, il s’agissait d’erreurs. En comparant le visage et les taches sur le corps des chiens, les maîtres de Nova finissaient toujours par réaliser qu’elles ne correspondaient pas.

Et si on remboursait vos frais vétérinaires ? Grâce à l'assurance Woopets, 100% de vos frais vétérinaires peuvent être remboursés ! Découvrez nos offres et consultez vite votre tarif personnalisé, c'est gratuit et sans engagement.

Kristan Liz Tuffin / Facebook

Une nouvelle inattendue

5 années se sont écoulées depuis la disparition de Nova et les recherches n’avançaient plus. Pourtant, la chienne était bel et bien en vie quelque part et a croisé le chemin de bienfaiteurs qui ont totalement renversé la situation. Ils l’ont aperçue en train de marcher le long d’une route rurale, comme l’a précisé CTV News.

A lire aussi : La chienne de Shannen Doherty en deuil après le décès de l'actrice dont elle avait détecté la maladie avant tout le monde

L’animal a été conduit au refuge Hillside Kennels Animal Control et le personnel s’apprêtait à le proposer à l’adoption, car il n’avait pas de puce électronique, quand il a découvert l’avis de disparition de Nemo. Cette fois, c’était évident : il s’agissait bien du chien égaré 5 ans auparavant !

Des retrouvailles avec ses maîtres ont été organisées : « C'est comme si elle n'était jamais partie. Elle est montée dans le camion... a léché les deux enfants et a regardé les dames du chenil en disant "à plus tard !" », témoignait Kristan Tuffin, la mère de famille. Nova a retrouvé sa place chez elle après une demi-décennie d’absence.