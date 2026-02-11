« Sauver Americana, c’est lui offrir une enfance », après avoir connu l'enfer de l'errance, ce chiot veut découvrir l'amour d'une famille

Elle errait seule, telle une ombre invisible aux yeux de tous. Son nom ? Americana. Son âge ? Trop jeune pour vivre des épreuves aussi terribles. Le chiot femelle, sauvé des rues de Roumanie, espère aujourd’hui être adopté par une famille aimante et responsable, qui lui fera découvrir la vie, la vraie !

Americana arbore un petit corps frêle, et une bouille à croquer. Mais ses jolis yeux touchants et reconnaissants ont été les témoins de l’indifférence humaine.

En effet, la jeune chienne âgée de 4 mois a été trouvée dans les rues de Roumanie avec la solitude comme seule compagne. Livrée à elle-même, malgré son si jeune âge, la boule de poils était invisible aux yeux de tous.

AMERICANA Âge : 4 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer AMERICANA

« Trop jeune pour survivre dehors, exposée aux dangers, au froid et à la faim, elle faisait déjà partie de ces chiots que personne ne voit, écrit l’association Sans Colliers sur Animaux.fr, elle a pourtant été mise en sécurité à temps. Aujourd’hui, elle est à l’abri, protégée, et peut enfin grandir dans de meilleures conditions en attendant sa famille. »

© Sans Colliers / Animaux.fr

« Elle découvre le monde pas à pas »

Americana, qui devrait peser environ 12 kg à l’âge adulte, « débute sa vie avec la curiosité et la spontanéité d’un vrai bébé chien », précise l’association Sans Colliers.

« Elle découvre le monde pas à pas, avec cet enthousiasme maladroit propre aux chiots qui ont tout à apprendre : la propreté, les règles de la maison, la confiance, et surtout ce que signifie être aimée, ajoutent ses bienfaiteurs, Americana est sociable avec les chiens et les chats, ouverte aux rencontres et prête à s’adapter à son futur foyer. »

© Sans Colliers / Animaux.fr

Sur Animaux.fr, plateforme prônant l’adoption responsable, l’association Sans Colliers rappelle les conditions de vie difficiles des chiens roumains.

« Abandons, portées non désirées, absence de stérilisation… Les rues et les fourrières se remplissent de bébés qui n’auraient jamais dû connaître la peur si tôt. Beaucoup n’en sortent pas, conclut-elle, sauver Americana, c’est lui offrir une enfance, et c’est aussi faire un pas de plus pour briser ce cycle sans fin. »

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sans Colliers sur l’annonce Animaux.fr de Americana.