Une chienne secourue lors d'une enquête pour homicide passe de la négligence au bonheur grâce à une analyste criminelle

En enquêtant sur une sombre affaire d’homicide, une analyste criminelle ne s’imaginait certainement pas qu’elle était sur le point de rencontrer sa nouvelle amie pour la vie. C’est bel et bien ce qui s’est produit, ses collègues ayant découvert une chienne terrifiée et négligée chez un suspect.

Les plus belles rencontres ont parfois lieu dans des circonstances peu réjouissantes. Ruby en sait quelque chose, cette chienne ayant trouvé sa nouvelle famille après avoir connu la peur et la négligence. Son histoire est rapportée par FOX 5.

Récemment, la police du comté de Cobb, dans l’Etat de Géorgie (Etats-Unis), et d’autres représentants des autorités locales s’étaient rendus au domicile d’un suspect pour y exécuter un mandat de perquisition. Ils agissaient dans le cadre d’une enquête pour homicide.

En investissant les lieux, ils ont découvert une chienne maigre et terrifiée. Cette dernière a rapidement été prise en charge par le service local de contrôle des animaux. Son séjour au refuge n’a toutefois pas été bien long.



L’un des intervenants est, en effet, tombé sous le charme de cette douce créature, qui ne demandait qu’à être aimée. Il s’agit d’une analyste criminelle travaillant sur ce dossier. Elle a finalement décidé de lui offrir une nouvelle vie, bien plus joyeuse et sereine que celle qu’elle menait jusque-là, en l’adoptant.



C’est elle qui l’a appelée Ruby. La chienne a ainsi pu découvrir ses nouvelles maison et famille. Depuis, elle coule des jours heureux.



« En bonne santé et heureuse »

Son adoption a été annoncée par la police du comté de Cobb sur sa page Facebook. « Elle est en bonne santé, heureuse et absorbe tout l'amour qu’elle reçoit », peut-on ainsi lire dans la publication en question.

La chienne a même rendu visite à l’unité spéciale d’enquête qui l’avait découverte et dont les membres ont été agréablement surpris par sa transformation.



« Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont aidé à donner à Ruby le nouveau départ qu'elle mérite », conclut l’auteur du post.

Ruby n’aura plus à subir la négligence et la terreur. Elle a rencontré son âme sœur humaine au moment où elle était dans la détresse la plus totale.