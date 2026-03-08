« Je n'en croyais pas mes yeux », ce Husky qui réagissait mal aux autres chiens retrouve la joie de vivre grâce à sa nouvelle soeur

Ce Husky avait vu son maître se faire attaquer par un autre chien dans un parc et était devenu très réactif dès lors qu’il croisait un congénère. Mais lorsque ses propriétaires ont décidé d’adopter un autre toutou, sa réaction a été incroyable : à peine voyait-il sa nouvelle soeur, qu’il tombait aussitôt sous son charme.

C’est au détour d’une vidéo TikTok devenue virale et relayée par le média Newsweek que l’on peut découvrir l’adorable rencontre entre Wiley, un Husky Sibérien , et Disco, une femelle croisée Berger Allemand et Husky. Partagée sur le compte de leurs maîtres, elle a rapidement fait le tour de la Toile et a récolté plus de 680 K vues et 99K mentions « j’aime ». Et pour cause ! La séquence est très émouvante.

Un chien traumatisé

Sur les images, on peut découvrir Wiley, ce Husky de 8 ans qui, 5 années plus tôt, avait assisté à une scène qui l’a beaucoup marqué. Sous ses yeux, son maître s’était fait agresser par un autre chien. Une situation qui a causé un traumatisme à Wiley, au point que, désormais, il réagit de façon agressive ou défensive envers ses congénères. Alors, quand ses maîtres ont décidé d’adopter un second toutou, la décision comportait des risques et il fallait prendre toutes les précautions possibles.

La propriétaire de Wiley, Sally Compton, originaire de l'Oregon (États-Unis), expliquait que leur décision de prendre un autre chien était liée au comportement de Wiley qui paraissait s’ennuyer tout seul. « Nous avons décidé de garder l'œil ouvert pour trouver une petite chienne husky à adopter, et un jour, nous nous sommes arrêtés dans un refuge local pour voir quels chiens ils avaient .»

C’est dans un refuge local qu’elle et son compagnon se sont rendus pour trouver la perle rare. « Nous en avons rencontré quelques-uns, mais lorsque nous avons expliqué que notre chien pouvait être réactif, la bénévole nous a dit qu'elle avait une chienne Husky-Berger de 1 an qui s'entendait bien avec tous les autres chiens du refuge et qui était très bien élevée. » Cette chienne avait été abandonnée au bord d’une route et se trouvait au refuge depuis 5 mois.

La compagne idéale

Et la rencontre a été aussi étonnante qu’émouvante, comme le montre la vidéo. Depuis le coffre ouvert de leur véhicule, les Compton ont fait les présentations qui se sont très bien déroulées. Wiley et sa nouvelle amie remuaient la queue de façon frénétique, ce qui laissait penser que le courant passait bien entre eux. Le couple a donc décidé de leur donner la possibilité de se découvrir davantage. « Nous les avons promenés en laisse l'un à côté de l'autre pendant quelques minutes, puis nous les avons emmenés dans un espace privé clôturé pour tester comment ils se comporteraient ensemble sans laisse » expliquaient-ils.

« Je n'en croyais pas mes yeux, mais ils ont immédiatement commencé à jouer ensemble, et elle adorait courir après Wiley. Je ne l'avais pas vu jouer ou courir comme ça depuis plusieurs années. Nous avons décidé que c'était le choix idéal. »

« Te voilà, je t'attendais »

La chienne, prénommée Disco, a été aussitôt adoptée et ramenée chez eux le jour même. « Ils ont immédiatement continué à jouer ensemble dans le jardin. Cela fait maintenant un an, et elle a définitivement endossé le rôle de petite sœur agaçante » s’émouvait Sally Compton.

Wiley apprécie beaucoup sa présence et est beaucoup plus vif depuis qu’elle est là. Il partage même son lit et ses jouets ! Quant à Disco, elle adore son grand frère. « Elle veut toujours être près de lui, elle lui mordille constamment le cou, lui lèche la bouche et dort à côté de lui. Il le tolère et fait semblant d'être grincheux, mais on voit bien qu'il est beaucoup plus heureux et plus énergique quand elle est là. »

Si cette rencontre a beaucoup ému et surpris le couple qui ne s’attendait pas à ce que Wiley soit si ouvert, elle est apparue comme une évidence, tant à leurs yeux qu’à ceux des internautes touchés par la vidéo TikTok. L’un d’entre eux déclarait dans la section commentaire : « “Te voilà, je t'attendais”, comme des âmes sœurs d'une vie antérieure. »