Une famille en vacances croise un groupe de chiens de refuge lors d'une randonnée et annule son vol de retour pour repartir avec l'un d'eux

Une rencontre hasardeuse peut vite se transformer en conte de fées. Alors qu’une famille en vacances en Caroline du Nord s’offrait une randonnée agréable à Biltmore Estate (Asheville, États-Unis), elle a croisé un groupe de chiens de refuge promenés par des bénévoles. Ce croisement a changé la vie de l’un des toutous en quête d’un foyer aimant.

En février 2024, Wayne et ses proches se sont envolés pour la Caroline du Nord afin de savourer quelques jours de vacances. Alors que la famille profitait d’une randonnée splendide dans le domaine de Biltmore Estate, situé à plus de 1 000 km de son domicile, elle a eu le plaisir de croiser une joyeuse meute de chiens.

Ces derniers, issus d’un refuge, étaient promenés par les bénévoles de l’association locale Asheville Humane Society, précise le média Pet Helpful. Cette balade faisait partie du programme Mountain Mutts, qui permet aux pensionnaires de l’établissement de se dépenser en dehors de leur chenil, de rencontrer des adoptants potentiels et de booster leur visibilité.

© Asheville Humane Society / Facebook

Que du bonheur !

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, cette initiative a été un succès total pour l’un des toutous promené ce jour-là. En effet, Wayne et ses proches ont ressenti le grand frisson du coup de foudre lors de leur premier contact ! C’est ainsi que le petit chanceux, nommé Grover, a été adopté.

Après cette décision importante, la famille a annulé son vol de retour et préféré la voie terrestre pour rentrer à la maison avec le nouveau membre à 4 pattes du foyer.

© Asheville Humane Society / Facebook

A lire aussi : Chaque jour, ce chien à la joie de vivre communicative fixe les visiteurs du refuge avec un regard qui supplie qu’on l’adopte (vidéo)

Grâce à cette adoption, Grover se sent plus heureux que jamais ! Il est non seulement choyé par ses adoptants, mais a aussi noué une amitié profonde avec leur Berger Australien. Toute la famille est ravie d’avoir croisé sa route à Biltmore Estate, et de lui avoir offert une seconde chance dans la vie !

« Je suis si heureuse d’apprendre cette nouvelle et de savoir qu’il est dans une super situation familiale », écrit l’une des nombreuses internautes touchées par cette histoire. À la suite de cette belle adoption, l’Asheville Humane Society n’a pas manqué de rédiger une publication sur sa page Facebook, afin d’annoncer cette nouvelle réconfortante et de sensibiliser le public à l’adoption.