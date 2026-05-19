« Elle survivait comme elle pouvait », une chienne vivant seule dans une déchetterie cherche l’amour d’une famille

Miga a-t-elle un jour connu le bonheur de la vie de famille ? Pendant plusieurs années, la chienne – aujourd’hui âgée de 7 ans – a affronté la solitude dans une déchetterie en Roumanie. Sauvée et placée en foyer d’accueil, elle est désormais proposée à l’adoption par l’association Sans Colliers. Cet adorable cœur sur pattes est adoptable en France.

« Elle survivait comme elle pouvait, cherchant un peu de nourriture parmi les détritus, un endroit où se coucher, un peu de chaleur dans un monde qui semblait l’avoir oubliée, explique l’association Sans Colliers sur Animaux.fr, personne ne sait depuis combien de temps elle errait là-bas, seule. Et c’est sûrement ça le plus déchirant : imaginer cette vieille chienne douce, qui aurait dû connaître le confort d’un foyer et la tendresse, finir sa vie au milieu des poubelles comme si elle ne comptait plus pour personne. »

Miga, âgée de 7 ans et affichant 25 kg sur la balance, a été trouvée dans une déchetterie en Roumanie. Elle affrontait la solitude et se tenait constamment au milieu du bruit et des mauvaises odeurs. Désormais sauvée et en sécurité, elle se trouve actuellement dans une famille d’accueil roumaine.

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MIGA Âge : 7 ans Localisation : Bollène (84500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer MIGA

Miga est adoptable en France et sera rapatriée par l’association

Miga apprécie la compagnie des humains et leur accorde des regards d’une grande douceur, malgré les épreuves terribles qu’elle a vécues. Très câline, elle cherche les caresses et s’approche avec confiance. « Comme si, au fond d’elle, elle espérait encore qu’un jour quelqu’un l’aimera enfin comme elle l’a toujours mérité », indiquent ses bienfaiteurs.

© Sans Colliers / Animaux.fr

Ces derniers lui cherchent activement une famille sérieuse et aimante, prête à lui offrir la belle vie qu’elle a toujours méritée. « Quand elle sera adoptée, nous organiserons son transport vers la France, elle pourra être récupérée à Gonesse (95) ou Bollène (84) », précise l’association Sans Colliers.

© Sans Colliers / Animaux.fr

Une chienne qui fait fondre les cœurs

« Miga, c’est le genre de chienne qui ne demande pas grand-chose : un coin tranquille, quelques caresses, et éventuellement vérifier si vous aviez vraiment besoin de toute cette place sur le canapé, ajoutent les membres de l’organisation, avec son regard plein de douceur et sa petite bouille touchante, elle a l’art de faire fondre les cœurs sans même essayer. »

En plus d’être affectueuse avec l’Homme, Miga s’entend bien avec ses congénères et est « ok avec les enfants ». Il ne lui reste plus qu’à mettre la patte sur le foyer de ses rêves et à commencer un nouveau chapitre de sa vie, loin des mauvais souvenirs liés à son triste quotidien dans la déchetterie. Et si c’était vous qu’elle attendait depuis toujours pour enfin connaître le bonheur ?

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© Sans Colliers / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sans Colliers sur l’annonce Animaux.fr de Miga.