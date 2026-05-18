Lazare, chien haut-savoyard qui pourrait avoir battu le record de longévité, s’est éteint à 30 ans après un dernier mois entouré d’amour

Lazare, Epagneul Papillon adopté en avril dernier après le décès de sa première propriétaire, s’est éteint à l’âge exceptionnel de 30 ans et 5 mois. S’il est officiellement homologué par le Guinness World Records, il deviendra le chien le plus âgé jamais enregistré, détrônant ainsi Bluey.

« Tu as décidé de prendre ton envol dans mes bras, le soir du 14 mai, pour rejoindre ta maîtresse qui t’a tant aimé et qui a pris soin de toi pendant toutes ces années ». Ces mots sont ceux d'Ophélie Boudol, qui a ainsi annoncé la triste nouvelle de la disparition de Lazare, chien qui pourrait avoir battu le record mondial de longévité de son espèce. Sa propriétaire, qui ne l'avait adopté qu'un mois plus tôt, lui a ainsi rendu hommage à travers une émouvante vidéo sur Facebook.

L'information du décès de l'Epagneul Nain Continental a été relayée par Le Parisien . « Il est mort de vieillesse. C’était son heure. Je l’ai porté dans mes bras jusqu’au bout », raconte son adoptante au média.

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Ophélie Boudol / Facebook

Parti sans souffrir

Elle l'avait « croisé à la SPA d’Annecy Marlioz. Ce n’était pas le plus beau des chiens avec sa langue qui dépassait, mais la connexion s’est faite immédiatement, ça ne s’explique pas ». Elle l'avait adopté le 18 avril, peu après le décès de sa première propriétaire qui habitait Sallanches (74).

Ophélie Boudol ignorait à ce moment-là que Lazare était susceptible d'entrer au célèbre Livre Guinness des Records en tant que chien ayant vécu le plus longtemps. Sa démarche avait surtout pour but de faire en sorte qu'il ne finisse pas sa vie seul.



SPA Annecy Marlioz / Facebook

Le jeudi 14 mai, il paraissait abattu, léthargique. Son rythme cardiaque était anormalement bas. Ophélie Boudol l'avait emmené chez le vétérinaire, qui l'avait perfusé, mais il a fini par s'en aller paisiblement, sans euthanasie. « Il n'a pas souffert », assure sa propriétaire.

« Reconnaissante d’avoir croisé ta route »

« Nous t’avons aimé de tout notre cœur, chéri, chouchouté, câliné… Nous avons essayé de t’offrir la fin de vie que chaque animal mériterait d’avoir : une maison remplie d’amour, de douceur et de présence », peut-on lire dans son post Facebook.

Si son âge, 30 ans et 5 mois, est homologué par l'institution Guinness, Lazare battra le record de Bluey (29 ans et 5 mois) qui en est le détenteur à ce jour.

« Je suis tellement reconnaissante d’avoir croisé ta route, de t’avoir accueilli et accompagné jusqu’au bout », ajoute Ophélie Boudol dans sa publication.

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