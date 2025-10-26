Une chienne risquant l’euthanasie saute sur les barreaux de sa cage pour interpeller les visiteurs

Quelque temps après son arrivée dans un refuge surpeuplé, Jellybean a été inscrite sur la sombre liste des euthanasies. Il ne lui restait plus que quelques jours à vivre, alors la chienne a tenté de se faire remarquer par tous les moyens. Elle est finalement parvenue à interpeller les bonnes personnes, qui l’ont mise en sécurité.

Jellybean était une chienne pleine de vie avec encore beaucoup d’amour à donner. Pourtant, le personnel du refuge a planifié la fin de son existence en constant que personne ne souhaitait l’adopter. Comme si elle l’avait pressenti, la chienne a saisi l’opportunité de s’en sortir dès qu’elle s’est présentée.

Ce sont les membres de l’organisme Main Line Animal Rescue (MLAR) qui l’ont repérée pour la première fois. Ces derniers se rendent parfois dans les refuges surpeuplés des États-Unis pour récupérer des chiens et leur donner une chance de s’en sortir. En effet, certaines structures pratiquent l’euthanasie, d’autant plus quand leurs locaux sont bondés.

Main Line Animal Rescue (MLAR) / Facebook

Un appel à l’aide

Jellybean s’est malheureusement retrouvée dans l’un de ces refuges et le pire est arrivé. Puisque personne ne s’intéressait à elle, son nom a été inscrit sur la liste des euthanasies, rapportait The Dodo . Cela signifiait qu’il ne lui restait que peu de temps sur terre, et elle semblait en avoir conscience. Quand l’équipe de MLAR est allée sur place pour aider des canidés, la chienne n’a pas manqué l’opportunité de se faire remarquer.

En voyant les sauveteurs, elle a sauté contre les barreaux de sa cage, implorant l’aide des bienfaiteurs. Un porte-parole a affirmé qu’elle avait l’air de les supplier pour obtenir de l’aide. Le groupe s’est donc intéressé à elle et a découvert qu’elle n’en avait plus pour longtemps sur terre. Touché, il a décidé de ne pas l’abandonner à son sort et l’a prise avec lui.

Une chienne pleine d’énergie

Rapidement, Jellybean s’est sentie plus à l’aise dans son nouveau refuge et a dévoilé sa belle personnalité. Elle a séduit ses sauveteurs, qui lui offrent toute la bienveillance qu’elle mérite. Ils espèrent maintenant lui trouver une maison aimante dans laquelle elle pourra s’épanouir et oublier cette période difficile de sa vie : « Notre plus grand espoir pour Jellybean est qu'elle trouve un foyer qui l'aime, la chérisse et réalise la chance qu'il a d'avoir un ami aussi fidèle ! », partageaient ses sauveteurs.