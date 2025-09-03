Sur le point d'être euthanasié, ce chien in extremis une nouvelle qui va changer sa vie

Lorsque Courtney Tilia a eu connaissance des 3 chiens, ils étaient sur le point d’être euthanasiés. L’amoureuse des animaux, aussi présidente d’une association, a choisi d’agir au plus vite. 2 des chiens ont pu être placés, mais ce ne fut pas le cas pour Ricky, le dernier du trio. C’est une décision tout à fait personnelle qui a permis au courageux chien de s’en sortir.

La présidente de Minnie’s Mutts Rescue (Los Angeles, États-Unis), faisait part de son incompréhension face à ces « trois chiens parfaits, jeunes et en bonne santé ». Recueillis par un refuge de Los Angeles, en l’absence de moyens, les animaux ont été inscrits sur la liste des chiens à euthanasier. Courtney s’est emparée de leur cas, racontait Newsweek.

« La seule raison pour laquelle ils étaient sur le point d’être euthanasiés était parce qu’ils présentaient des signes de stress »

Courtney est venue à la rencontre du trio, dans l’espoir de les sauver de leur condition. Se mettant activement à la recherche de familles, elle est parvenue, non sans soulagement, à placer les 2 chiennes. Ricky, le mâle, restait condamné à une fin de vie, et cela était insupportable aux yeux de la jeune femme.

@minniesmutts / Instagram

« J’ai prié pour un miracle »

Courtney se souvient avoir été désemparée face à cette décision irrémédiable. Le temps passait et la date fatidique se rapprochait. La présidente de la structure a « prié pour un miracle », espérant « un e-mail pour une adoption », ou un « appel du vétérinaire ». L’improbable s’est produit lorsqu’elle a été informée que l’intervention était repoussée de 15 heures. La course contre la montre, qui avait déjà commencé, allait se poursuivre.

@minniesmutts / Instagram

« Mon mari et moi avons décidé de sauver Ricky »

Face à ce chien adorable qui ne demandait qu’à être aimé, Courtney a décidé qu’elle pouvait l’accueillir. C’est ainsi que Ricky a pu échapper à l’euthanasie, rejoignant ce foyer aimant et chaleureux. Le couple s’est adapté à la situation, expliquant qu’ « absolument rien était en place ».

Des chiffres préoccupants

Selon les données 2024 rendues publiques par l’organisme américain Shelter Animals Count, le nombre d’entrée dans les refuges est toujours impressionnant : 5 millions aux États-Unis en 2024. La même année, 748 000 animaux sont décédés dans les refuges, toutes raisons confondues, un chiffre qui est choquant, mais qui révèle tout de même une baisse de 1,6%. En 5 ans, affirmait l’organisme, le chiffre a même baissé de 20%.

En y regardant de plus près, l’euthanasie a connu une augmentation de 7 à 9% entre les années 2019 et 2024. L’histoire de Ricky montre une merveille mobilisation qui ne concerne malheureusement pas tous les chiens. L’investissement des acteurs du monde du bien-être animal reste le même, malgré les circonstances et la conjoncture.