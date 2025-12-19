Après l'enlèvement d'un chiot American Bully, une piste floue sur des images de vidéosurveillance relancent l'espoir au sein de la famille

Après plusieurs semaines d’inquiétude, une famille a enfin pu retrouver son chiot disparu. Grâce à la coopération exemplaire de 2 services de police, l’enquête a pris un tournant décisif et a permis de remettre le jeune Bluey sain et sauf dans les bras de ses propriétaires.

Dans le Colorado (Etats-Unis), plus d’un service de police a mobilisé ses enquêteurs pour tenter de retrouver un chiot volé à sa famille. Leurs efforts ont été couronnés de succès, et l’animal a pu être restitué sain et sauf à ses humains après 3 semaines d’angoisse, rapportait FOX31 KDVR .

Le jeune canidé en question s’appelle Bluey, a 5 mois et est un American Bully dans la plus petite variété de la race, appelée “micro”. Ses propriétaires sont les Meza, une famille habitant Garden City.



Greeley Police Department / Facebook

Le 22 octobre 2025, le chiot avait été volé alors qu’il se trouvait chez ses maîtres. Ces derniers avaient aussitôt alerté la police locale (Garden City Police Department). La phase initiale de l’enquête n’ayant rien donné, les policiers ont demandé l’aide de leurs homologues de la ville voisine de Greeley.

“J'ai été contacté par l'agente [Alyssa] Bird du service de police de Garden City, raconte ainsi Mark Spiden, technicien du centre d'information en temps réel de la police de Greeley. Nous prêtons souvent main-forte aux services de police voisins. Elle m'a informé qu'ils avaient une affaire de vol de chien datant de quelques jours et m'a demandé si nous pouvions les aider à localiser ou à suivre un véhicule.”

Les enquêteurs ne disposaient que de faibles éléments au départ. Ils n’avaient qu’une image de vidéosurveillance floue et quelques bribes d’informations au sujet du véhicule : marque, couleur, modèle…

La délivrance après 3 semaines d’inquiétude

“J'ai indiqué à l'agente Bird le lieu où le véhicule s'était rendu, poursuit Mark Spiden. Elle a ensuite pu localiser les caméras de vidéosurveillance, ce qui nous a permis d'identifier la plaque d'immatriculation.”

A partir de là, l’enquête a pu avancer bien plus rapidement. Le véhicule en question a pu être repéré, tout comme l’adresse d’une suspecte à Eaton, à 15 kilomètres au nord de Garden City.

Les policiers se sont rendus sur les lieux le 13 novembre et y ont effectivement retrouvé Bluey. Il était détenu par une certaine Brittany Darrel, 38 ans. Cette dernière a été interpellée. La police recherche un autre suspect.

Greeley Police Department / Facebook

Le chiot est indemne et est donc de retour auprès des siens. Soulagés et reconnaissants, les Meza ont rendu visite au centre d’information de la police de Greeley pour remercier Mark Spiden et ses collègues.