Ce chien qui se retrouve au refuge après 5 ans de quiétude se couvre les yeux comme pour éviter d'affronter la dure réalité

Après 5 ans de quiétude, Fin a tout perdu en quelques heures, mais son histoire bouleversante a ému les bénévoles bien décidés à lui offrir une seconde chance. Aujourd’hui, le refuge Main Line Animal Rescue lance un appel : ce chien sensible n’attend plus qu’une famille prête à lui redonner confiance et stabilité.

Du jour au lendemain, tout l'univers de Fin s'est écroulé sous ses pattes. Ce chien d'une douceur hors du commun avait une famille, mais cette dernière s'était séparée de lui après avoir perdu son logement. Elle l'avait alors amené au refuge de l'association Main Line Animal Rescue (MLAR), en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Avant d'arriver dans cette structure d'accueil, le quadrupède avait vécu 5 ans de bonheur et de tranquillité entouré de ses humains. Depuis qu'il en est privé, il passe le plus clair de son temps recroquevillé dans son box, ne comprenant pas ce qui lui arrive.

« Le chien s’est doucement couvert les yeux avec la patte, comme pour se voiler la face face à la réalité de sa nouvelle vie, et ça nous a brisés », peut-on lire à son sujet sur la page Facebook de Main Line Animal Rescue.



Main Line Animal Rescue

« Derrière chaque porte de box se cache une histoire qui se résume rarement en une simple phrase », confie un porte-parole du refuge à The Dodo , ajoutant que lui et ses collègues sont déterminés à lui trouver un nouveau foyer aimant et attentionné.

« Il mérite tout le bonheur du monde »

« Fin est timide au premier abord, mais il adore ses congénères, poursuit le représentant. Il a vécu tellement de changements qu'il a besoin de douceur et de patience. C'est un vrai petit ange quand il comprend que tout va bien ! »



Main Line Animal Rescue

« Il mérite tout le bonheur du monde », conclut le porte-parole de Main Line Animal Rescue.

Fin ne demande pas grand-chose. Il a simplement besoin d'un peu de patience et de beaucoup d’amour, ainsi que la promesse de ne plus jamais être laissé de côté. Quelque part, une famille est sûrement prête à écrire avec lui un nouveau chapitre, plus doux et plus lumineux. Il ne reste plus qu’à la trouver.

A lire aussi : « Même une petite friandise l’effrayait », après des années à subir des punitions, cette chienne apprend à ne plus avoir peur de l'humain (vidéo)



Main Line Animal Rescue