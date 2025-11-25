Les larmes de joie d'une bergère retrouvant son chien disparu depuis près d'un mois (vidéo)

Plusieurs semaines d’angoisse ont pris fin pour Aurélie lorsqu’elle a enfin pu retrouver Apa, l’un de ses 2 chiens disparus sur l’autoroute fin septembre. Malgré cet heureux dénouement, elle garde le cœur serré, car Vicking, son second compagnon à fourrure, manque toujours à l’appel.

Aurélie est aux anges après avoir pu serrer dans ses bras Apa, l’un de ses 2 chiens disparus plusieurs semaines plus tôt, mais son bonheur ne sera véritablement complet que lorsque Vicking sera de retour, lui aussi.

Rapportées par Lorraine Actu , les retrouvailles ont eu dans la nuit du 24 au samedi 25 octobre 2025 à Maxéville, en Meurthe-et-Moselle. Apa et Vicking s’étaient volatilisés le 29 septembre.

Ce matin-là aux alentours de 4 heures, Aurélie, bergère dans les Vosges, effectuait un long trajet en compagnie de ses chiens, qui étaient à bord de la remorque. Apa, Bearded Collie, et Vicking, Berger Catalan, s’étaient échappés lors de l’ouverture accidentelle de la porte du véhicule tracté sur l’autoroute, entre Toul et Nancy.

Des appels à l’aide avaient alors été lancés sur les réseaux sociaux et massivement relayés, notamment par la SPA de Sarrebourg (57) sur sa page Facebook. “Ce sont des chiens de berger, très gentils mais qui n’iront pas forcément vers des inconnus. Ils peuvent cependant réagir à leurs mots de rappel : Drakkar ou Ariana”, peut-on lire dans la publication du refuge mosellan.

Alors qu’Aurélie continuait de les chercher, elle a reçu “une première alerte pour dire [qu’Apa] se trouvait vers l’A31 au niveau de Maxéville”, raconte-t-elle à Lorraine Actu. Elle a ensuite été contactée par un agent de sécurité qui venait de tomber sur l’avis de recherche et avait vu le quadrupède tous les soirs depuis une semaine.

“Il a vite repris sa place parmi nos autres chiens”

La bergère s’est rendue sur les lieux et a effectivement aperçu le Bearded Collie dans les bois vers 21h30, mais il a disparu… Avant de réapparaître à 1h du matin. Cette fois-ci, il s’est enfin approché de sa maîtresse, qui n’a pas pu s’empêcher de pleurer de joie. La scène a été filmée et la vidéo partagée sur la page Facebook de la SPA de Sarrebourg. La voici :

“Apa a seulement 9 mois, mais il a vite repris sa place parmi nos autres chiens, indique sa propriétaire à Lorraine Actu. Il n’a aucune séquelle et n’a pas perdu de poids.”

Elle espère désormais retrouver Vicking, qui aurait été vu par des randonneurs sur la même zone. Aurélie a prévu d’y retourner pour tenter de le ramener à la maison.

SPA de Sarrebourg / Facebook