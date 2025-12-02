Des années après son adoption, une chienne se souvient de ceux qui l’ont sauvée et leur réserve un accueil plein d’émotion (vidéo)

Certains chiens sont marqués par un passé douloureux, et témoignent une reconnaissance éternelle à leurs sauveurs. Debi, une chienne recueillie par un refuge du Cap-Vert avec ses 9 frères et sœurs, n’a jamais oublié ses bienfaiteurs, même des années après son adoption à Londres.

La gratitude du « meilleur ami de l’Homme » peut perdurer pendant des années, comme le prouve cette histoire relayée par le média Parade Pets. Née sur l’île de Boavista au Cap-Vert, Debi a vécu l’abandon dans sa prime jeunesse. La boule de poils a été déposée au refuge de l’Associazione Nerina, avec ses 9 frères et sœurs, ainsi que sa maman.

Sur place, les bénévoles dévoués ont comblé tous leurs besoins. Après l’épreuve terrible que cette petite famille avait subie, elle pouvait enfin goûter à la sécurité et l’amour. En plus de panser leur cœur, ces bonnes âmes les ont préparés pour la prochaine grande étape de leur vie : l’adoption.

Debi n’a jamais oublié ses héros

En ce qui concerne la petite Debi, cette dernière a fait fondre le cœur d’un couple de Londoniens en vacances sur l’île. Quelque temps après leur rencontre, véritable coup de foudre, la boule de poils s’est envolée avec ses nouveaux adoptants vers la capitale anglaise. Ce fut le début d’une nouvelle aventure réjouissante. Bien que les années aient défilé, Debi n’a jamais oublié ses anges gardiens.

3 ans après son envol, la jolie puce a reçu un cadeau magnifique. En effet, les sauveteurs de l’association qui s’étaient occupé d’elle lui ont rendu une visite surprise. Leurs retrouvailles, filmées par son adoptante et diffusées sur les réseaux sociaux, ont ému la Toile.

La vidéo montre Debi, qui remue immédiatement la queue de joie en apercevant ses bienfaiteurs par la fenêtre. Son odorat n’a pas été nécessaire pour les reconnaître ! Une fois les visiteurs à l’intérieur du domicile, la boule de poils a laissé sa joie exploser. Elle se souvenait clairement de ce qu’ils avaient fait pour elle, et les a couverts de bisous.

Très touchante, cette manifestation de gratitude prouve que les chiens n’oublient jamais les personnes ayant fait preuve d’une grande gentillesse envers eux, quand ils en avaient le plus besoin.