Rescapée d'une maison surpeuplée où s'entassaient plus de 250 animaux, cette chienne savoure sa nouvelle vie après une adoption éclair

Après un début de vie marqué par la négligence, la petite Kitty a totalement changé de destin grâce à sa prise en charge par Dogs Trust. Désormais adoptée par Norman Threlfall, elle s’épanouit dans un foyer aimant où elle a rapidement trouvé ses marques et sa place.

Nous vous parlions, dans un précédent article, du sauvetage par Dogs Trust et la RSPCA de plus de 250 chiens qui vivaient entassés dans une maison insalubre à Nottingham, en Angleterre. Une photo montrant des dizaines de croisés Caniches clairement négligés, rassemblés dans une pièce délabrée, était si choquante que bon nombre d'internautes la croyaient générée par IA. Les associations de protections animales avaient dû confirmer que l'image était bien réelle.



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D'après la RSPCA, la situation avait « rapidement échappé à tout contrôle en raison de circonstances familiales atténuantes ». Parmi les 159 rescapés pris en charge par Dogs Trust figure une chienne appelée Kitty. C'est la branche basée à Leeds de l'association qui l'a recueillie et a pris soin d'elle.

Après avoir eu droit à un toilettage complet, qui lui a fait énormément de bien tant son pelage était en mauvais état, elle a entamé la phase de socialisation et de découverte du monde extérieur. Elle a d'ailleurs excellé dans ces domaines, ayant révélé sa personnalité confiante, ouverte et amicale assez rapidement.

D'après le Yorkshire Evening Post , elle s'est vite fait de nouveaux amis et on lui a même trouvé une famille aimante pour toujours. Kitty a, en effet, été adoptée par Norman Threlfall.

« Une chienne merveilleuse »

Maria, la fille de ce dernier, indique que la cheinne s'est adaptée en un temps record à ses nouveaux environnement et entourage.

« L’association Dogs Trust a trouvé le chien parfait pour mon père, dit-elle. Kitty est très intelligente et apprend très vite, même si l’apprentissage du jeu prend un peu plus de temps. Elle adore les gens et aime les promenades avec mon père. Les enfants l'adorent autant qu'elle les aime. »



Dogs Trust Leeds / Facebook

Maria ajoute que la chienne a pris l'habitude de dormir dans le lit de son père et qu'elle ne se couche jamais sans sa peluche préférée.

Kelly Walker, directrice du refuge Dogs Trust de Leeds, se dit ravie « de voir Kitty s'épanouir dans sa famille pour toujours et de montrer à quel point c'est une chienne merveilleuse. »

L'info Woopets : comment certaines personnes peuvent-elles se retrouver avec un nombre excessif d’animaux ?

Dans certains cas, l’accumulation d’animaux ne résulte pas d’une intention malveillante, mais d’un phénomène connu sous le nom de syndrome de Noé. Il s’agit d’une situation complexe, souvent liée à des troubles psychologiques, dans laquelle une personne perd progressivement la capacité de gérer correctement le nombre d’animaux dont elle s’occupe.

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Ce type de dérive peut être favorisé par plusieurs facteurs : isolement social, deuil, troubles anxieux ou dépressifs, ou encore difficulté à refuser la prise en charge d’animaux en détresse. La personne peut alors être convaincue d’agir pour le bien des animaux, tout en dépassant rapidement ses capacités matérielles et sanitaires.

Les conséquences sont généralement lourdes, autant pour les animaux que pour l’humain. Surpopulation, manque d’hygiène, absence de soins vétérinaires et malnutrition peuvent rapidement apparaître. Dans les cas les plus graves, cela conduit à des situations d’insalubrité extrême nécessitant l’intervention des autorités et des associations de protection animale.