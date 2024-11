Une chienne à l’adoption depuis 5 ans hurle pour se faire remarquer quand quelqu’un passe devant son box

Nelly, une chienne au pelage doré, passe ses journées avec son meilleur ami Wii au chenil. Cela lui permet de mieux vivre son séjour au refuge For the Strays Paws, en Grèce, dans lequel elle se trouve depuis un certain temps. Toutefois, la chienne d’environ 6 ans manque parfois d’affection et en réclame à quiconque veut bien lui en apporter.

Le parcours de Nelly a commencé en 2019 quand elle a été découverte en mauvais état dans la rue. Elle semblait avoir été victime d’une attaque de chiens errants, car des traces de morsures étaient apparentes sur son corps.

Un foyer chaleureux

Giannis, un sauveteur de chiens bénévole, l’a d’abord aidée en la conduisant chez un vétérinaire, mentionnait Newsweek. Il l’a ensuite accueillie dans sa propre maison en attendant qu’elle trouve la sienne. Ceci est arrivé quelque temps plus tard quand une personne s’est manifestée pour l’adopter. Malheureusement, son propriétaire n’était plus en mesure de s’occuper d’elle à cause de soucis médicaux et l’a ramenée à Giannis.

Entre-temps, le bienfaiteur avait accueilli d’autres chiens et l’entente n’était pas au rendez-vous avec Nelly. Laquelle a donc été confiée aux membres de For the Strays Paws of Greece pour éviter tout incident. Sur place, elle a fait la connaissance de Wii et du personnel.

Celui-ci a découvert qu’elle avait grandement besoin d’affection humaine quand il a commencé à l’entendre hurler dès que quelqu’un passait le portail : « Quand j'arrive au refuge, je l'entends par-dessus tout et je lui parle déjà, parce que je pense qu'elle parle aussi », témoignait Petra Brouwer, co-fondatrice du refuge.

C’est une façon pour la boule de poils d’attirer l’attention des autres, mais cela rebute parfois certains adoptants. Petra aimerait que ceux-ci voient au-delà de son comportement et de son âge, car elle est adorable : « Il est difficile de faire comprendre aux gens qui ne l'ont pas rencontrée à quel point elle est merveilleuse et aimante », partageait la sauveteuse.

