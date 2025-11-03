« D'indésirable à inoubliable », amputée à cause d’un chauffard, cette chienne perd une patte, mais finit par obtenir le gros lot

Il y a quelques mois, la vie de Missy a totalement basculé après un accident dramatique. La chienne a été percutée de plein fouet par un véhicule et a perdu sa patte dans l'incident. Sa propre famille lui a tourné le dos, mais des personnes étaient prêtes à prendre soin d'elle et à l'accepter comme elle était.

Missy, une chienne au pelage doré, avait autrefois tout pour elle : une maison, une famille aimante, la santé et un dynamisme incontestable. Tout cela lui a été retiré par un conducteur irresponsable qui l’a renversée sur la route. La chienne n'est pas sortie indemne de cet accident, et pourtant, elle a su se relever mieux que quiconque. Aujourd'hui, sa vie est encore plus belle que celle qu'elle avait auparavant.

Missy a peut-être conscience qu'elle revient de très loin, qu'elle aurait pu quitter ce monde au printemps dernier. C'est au mois de mai, plus précisément, que sa vie a pris un tournant malheureux. Tandis qu'elle traversait, un chauffard l’a percutée de plein fouet alors qu'il roulait à toute vitesse, rapportait Citizen . La chienne a eu la patte brisée avec le choc et son membre n'a pas pu être sauvé.

4PAWS / Facebook

Tout perdre avant de tout reconstruire

Après son amputation, sa famille a déclaré ne pas pouvoir s'occuper d'elle et l'a laissée entre les mains de l'organisme 4Paws. Il ne restait à Missy plus que 3 pattes, un box vide et les souvenirs de son ancienne vie à la maison. Ce dont elle n'avait probablement pas conscience au départ, c'est qu'elle était tombée entre les meilleures mains qui soient pour elle.

Ses bienfaiteurs savaient qu'elle avait besoin d'une maison pour s'épanouir, mais ils lui ont tout de même offert toute la bienveillance et l'affection qu'ils pouvaient avoir afin d'adoucir ses maux. Face à tant d'amour, Missy a retrouvé sa joie de vivre et est redevenue celle qu’elle était autrefois. Les sauveteurs ont alors fait face à une chienne joviale, brillante et combative.

De quoi la placer au rang de chouchou au sein de l’organisme, mais pas que. Avec une personnalité si exceptionnelle, Missy n'est pas passée inaperçue aux yeux des adoptants. Elle a finalement trouvé une famille aimante qui a décidé de l'accepter avec son histoire et ses 3 pattes. Depuis, la chienne nage dans le bonheur, pour le plus grand plaisir des membres de l’association : « D'indésirable à inoubliable, Missy vit maintenant sa meilleure vie avec une famille qui l'adore. Son voyage nous rappelle que chaque âme mérite une deuxième chance », écrivaient-ils sur Facebook.